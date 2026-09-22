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“Se escuchaban los aullidos”: vecinos relatan cómo vivía Zeus, pitbull que mató a su dueño

Vecinos de la colonia Hato de Enmedio relataron que Zeus, el pitbull que atacó mortalmente a su dueño, permanecía encerrado y era maltratado, antes de ser retirado de la vivienda

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:54 -
  • Bladimir Ocon
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Vecinos del sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, relataron las condiciones en las que permanecía Zeus, el perro pitbull que atacó en dos ocasiones a su dueño y que fue retirado este martes de la vivienda donde ocurrió el hecho. De acuerdo con los residentes, el animal permanecía encerrado dentro de la casa y con frecuencia se escuchaban sus ladridos y gritos. Algunos vecinos aseguraron que el perro era maltratado, una situación que, consideran, pudo haber afectado su comportamiento.

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“Se escuchaban los chillidos del perro”, relataron vecinos al describir lo que, según ellos, ocurría dentro de la vivienda. El constante encierro y las condiciones en las que permanecía Zeus generaron preocupación entre quienes viven en los alrededores.
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Los residentes también señalaron que el animal podía haber estado sometido a un cuadro de estrés debido a las condiciones en las que se encontraba. Sin embargo, esta posibilidad deberá ser determinada mediante una valoración especializada y no constituye por ahora una conclusión sobre las causas del ataque.
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Este martes, autoridades municipales y policiales llegaron hasta la vivienda para retirar al animal. Durante el procedimiento, Zeus se mostró incómodo y se escuchó un fuerte forcejeo mientras los funcionarios intentaban sacarlo del lugar, aunque finalmente pudieron retirarlo sin que se registrara otro incidente.
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Uno de los funcionarios que participó en el procedimiento manifestó su pesar por las condiciones en las que se encontraba el perro y señaló que el maltrato animal continúa siendo un problema que debe ser atendido. “Me duele ver a los animales en estas condiciones”, expresó mientras se realizaba el retiro.
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El procedimiento sobre el destino de Zeus quedó sujeto a las investigaciones correspondientes. El funcionario explicó que la Ley de Protección y Bienestar Animal establece un procedimiento administrativo y que las autoridades municipales no están autorizadas simplemente a quitarle la vida al animal.
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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) deberá establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias relacionadas con el ataque mortal. Mientras tanto, el procedimiento administrativo relacionado con el perro continuará, de acuerdo con lo explicado por las autoridades.
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El funcionario también llamó a los propietarios de animales de este tipo a brindarles condiciones adecuadas de crianza y cuidado. Señaló que mantenerlos encadenados o en condiciones inapropiadas puede generar comportamientos que representen riesgos, por lo que insistió en la responsabilidad de quienes tienen bajo su cuidado a estos animales.

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