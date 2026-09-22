“Se escuchaban los aullidos”: vecinos relatan cómo vivía Zeus, pitbull que mató a su dueño

Vecinos del sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, relataron las condiciones en las que permanecía Zeus, el perro pitbull que atacó en dos ocasiones a su dueño y que fue retirado este martes de la vivienda donde ocurrió el hecho. De acuerdo con los residentes, el animal permanecía encerrado dentro de la casa y con frecuencia se escuchaban sus ladridos y gritos. Algunos vecinos aseguraron que el perro era maltratado, una situación que, consideran, pudo haber afectado su comportamiento.