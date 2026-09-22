“Se escuchaban los aullidos”: vecinos relatan cómo vivía Zeus, pitbull que mató a su dueño

Vecinos del sector 4 de la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa, relataron las condiciones en las que permanecía Zeus, el perro pitbull que atacó en dos ocasiones a su dueño y que fue retirado este martes de la vivienda donde ocurrió el hecho. De acuerdo con los residentes, el animal permanecía encerrado dentro de la casa y con frecuencia se escuchaban sus ladridos y gritos. Algunos vecinos aseguraron que el perro era maltratado, una situación que, consideran, pudo haber afectado su comportamiento.
“Se escuchaban los chillidos del perro”, relataron vecinos al describir lo que, según ellos, ocurría dentro de la vivienda. El constante encierro y las condiciones en las que permanecía Zeus generaron preocupación entre quienes viven en los alrededores.
Los residentes también señalaron que el animal podía haber estado sometido a un cuadro de estrés debido a las condiciones en las que se encontraba. Sin embargo, esta posibilidad deberá ser determinada mediante una valoración especializada y no constituye por ahora una conclusión sobre las causas del ataque.
Este martes, autoridades municipales y policiales llegaron hasta la vivienda para retirar al animal. Durante el procedimiento, Zeus se mostró incómodo y se escuchó un fuerte forcejeo mientras los funcionarios intentaban sacarlo del lugar, aunque finalmente pudieron retirarlo sin que se registrara otro incidente.
Uno de los funcionarios que participó en el procedimiento manifestó su pesar por las condiciones en las que se encontraba el perro y señaló que el maltrato animal continúa siendo un problema que debe ser atendido. “Me duele ver a los animales en estas condiciones”, expresó mientras se realizaba el retiro.
El procedimiento sobre el destino de Zeus quedó sujeto a las investigaciones correspondientes. El funcionario explicó que la Ley de Protección y Bienestar Animal establece un procedimiento administrativo y que las autoridades municipales no están autorizadas simplemente a quitarle la vida al animal.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) deberá establecer qué ocurrió y determinar las circunstancias relacionadas con el ataque mortal. Mientras tanto, el procedimiento administrativo relacionado con el perro continuará, de acuerdo con lo explicado por las autoridades.
El funcionario también llamó a los propietarios de animales de este tipo a brindarles condiciones adecuadas de crianza y cuidado. Señaló que mantenerlos encadenados o en condiciones inapropiadas puede generar comportamientos que representen riesgos, por lo que insistió en la responsabilidad de quienes tienen bajo su cuidado a estos animales.