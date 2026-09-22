  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre

La Enee detalló que las interrupciones de energía eléctrica se extenderán hasta por ocho horas y afectarán a sectores de seis departamentos de Honduras

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:11 -
  • Redacción La Prensa
Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
1 de 10

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 23 de septiembre de 2026 en Honduras.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
2 de 10

La estatal eléctrica indicó que los cortes de luz se prolongarán hasta por ocho horas durante la jornada del miércoles.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
3 de 10

La Enee detalló que las interrupciones del servicio eléctrico afectarán a barrios, colonias y aldeas de al menos seis departamentos de Honduras.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
4 de 10

Las autoridades justificaron que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento, por lo que pidieron paciencia a los abonados del servicio.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
5 de 10

Cortes programados en sectores del municipio de Omoa, Cortés, a partir de las 8:45 am hasta las 2:45 pm.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
6 de 10

Interrupciones en el Distrito Central, Francisco Morazán, desde 8:00 am hasta las 4:00 pm.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
7 de 10

Cortes de energía en barrios y colonias del municipio de Danlí, en El Paraíso, en horario de 8:10 am - 4:10 pm.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
8 de 10

Estos sectores del Distrito Central no tendrán luz a partir de las 8:30 am hasta las 12:30 pm.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
9 de 10

Barrios, colonias y aldeas de Amapala, Valle, que estarán sin luz eléctrica de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre
10 de 10

Finalmente, estos lugares de Atlántida y Colón no tendrán electricidad a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.

Cargar más fotos