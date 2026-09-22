Masivos cortes de luz en Honduras este miércoles 23 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) publicó el listado de sectores que no tendrán electricidad este miércoles 23 de septiembre de 2026 en Honduras.
La estatal eléctrica indicó que los cortes de luz se prolongarán hasta por ocho horas durante la jornada del miércoles.
La Enee detalló que las interrupciones del servicio eléctrico afectarán a barrios, colonias y aldeas de al menos seis departamentos de Honduras.
Las autoridades justificaron que los cortes de luz corresponden a trabajos de mantenimiento, por lo que pidieron paciencia a los abonados del servicio.
Cortes programados en sectores del municipio de Omoa, Cortés, a partir de las 8:45 am hasta las 2:45 pm.
Interrupciones en el Distrito Central, Francisco Morazán, desde 8:00 am hasta las 4:00 pm.
Cortes de energía en barrios y colonias del municipio de Danlí, en El Paraíso, en horario de 8:10 am - 4:10 pm.
Estos sectores del Distrito Central no tendrán luz a partir de las 8:30 am hasta las 12:30 pm.
Barrios, colonias y aldeas de Amapala, Valle, que estarán sin luz eléctrica de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Finalmente, estos lugares de Atlántida y Colón no tendrán electricidad a partir de las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde.