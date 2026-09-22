Sorpresa total: hija de ídolo del fútbol hondureño debuta en una nueva faceta

Deslumbra en redes sociales con su belleza y ahora sorprende con un nuevo proyecto profesional. La hija de un reconocido exjugador de Motagua ha dado un giro inesperado a su vida y ya se conoce cuál es su nuevo trabajo.
Su belleza la ha convertido en una de las figuras que más llaman la atención en redes sociales, pero ahora sorprendió por una razón muy diferente.
Además de deslumbrar en redes sociales con su belleza, ahora ha dado un giro inesperado y ya tiene un nuevo trabajo.
Emily Nicole Obando, hija del exjugador y extécnico del Motagua, César Augusto Obando, ha ganado gran popularidad en las redes sociales, donde destaca por su belleza y el contenido que comparte con sus seguidores.
La joven suele compartir en sus redes sociales contenido relacionado con el ejercicio, el entrenamiento y diferentes aspectos de su estilo de vida, logrando captar la atención de sus seguidores.
Gran parte de sus publicaciones están enfocadas en las rutinas que realiza en el gimnasio para mantenerse en forma.
En Instagram se encuentra como @emilyobandora, cuenta en la que ya supera los 27 mil seguidores y mantiene una comunidad que sigue de cerca sus publicaciones.
En TikTok también ha logrado una importante presencia. La joven utiliza la cuenta @emilyobandoo, donde supera los 41 mil seguidores y acumula más de 1.4 millones de ‘me gusta’ en sus publicaciones.
Sus fotografías y videos generan numerosos halagos entre los usuarios que siguen de cerca su contenido en redes sociales.
Además de mostrar su pasión por el gimnasio, la joven también comparte momentos de su vida personal junto a amigos y familiares, dejando ver diferentes facetas de su día a día.
Emily es hija de César Augusto Obando Villeda, conocido en el ámbito futbolístico como ‘Nene’ Obando, una figura estrechamente vinculada a la historia del Motagua, tanto por su etapa como jugador como por su experiencia al frente del equipo.
Su padre debutó en 1988 con Pumas UNAH y también defendió los colores de Victoria, Vida, Real España y Motagua. Además, de varios juegos con la selección de Honduras.
Por su vínculo familiar, también sigue de cerca al Motagua en el fútbol hondureño. Seguido se le ve en los estadios.
En las últimas horas, la joven ha sorprendido a sus seguidores al revelar una importante decisión que marca un nuevo capítulo tanto en su vida personal como profesional.
Emily Obando ya había mostrado interés en incursionar en la televisión y ahora finalmente dio el paso. La joven fue anunciada oficialmente como parte de un reconocido programa, iniciando así una nueva etapa en su carrera.
La hija de César ‘Nene’ Obando y hermana de Yostin Obando se convirtió en la nueva presentadora de “Hoy es tu día”, una revista televisiva.
Su llegada a la pantalla representa una nueva etapa profesional para la joven, quien hasta ahora ha destacado principalmente por su contenido fitness y su presencia en redes sociales.
Su llegada a la pantalla marca una nueva etapa en su carrera profesional. Hasta ahora, Emily Obando había ganado notoriedad principalmente por su contenido relacionado con el fitness y su constante presencia en las redes sociales.