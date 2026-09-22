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Sorpresa total: hija de ídolo del fútbol hondureño debuta en una nueva faceta

La joven, que ha ganado popularidad en redes sociales por su contenido fitness y su belleza, sorprendió a sus seguidores al dar un inesperado giro profesional.

  • Actualizado: 22 de septiembre de 2026 a las 14:38 -
  • Redacción La Prensa
Sorpresa total: hija de ídolo del fútbol hondureño debuta en una nueva faceta
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Deslumbra en redes sociales con su belleza y ahora sorprende con un nuevo proyecto profesional. La hija de un reconocido exjugador de Motagua ha dado un giro inesperado a su vida y ya se conoce cuál es su nuevo trabajo.
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Su belleza la ha convertido en una de las figuras que más llaman la atención en redes sociales, pero ahora sorprendió por una razón muy diferente.
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Además de deslumbrar en redes sociales con su belleza, ahora ha dado un giro inesperado y ya tiene un nuevo trabajo.
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Emily Nicole Obando, hija del exjugador y extécnico del Motagua, César Augusto Obando, ha ganado gran popularidad en las redes sociales, donde destaca por su belleza y el contenido que comparte con sus seguidores.
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La joven suele compartir en sus redes sociales contenido relacionado con el ejercicio, el entrenamiento y diferentes aspectos de su estilo de vida, logrando captar la atención de sus seguidores.
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Gran parte de sus publicaciones están enfocadas en las rutinas que realiza en el gimnasio para mantenerse en forma.
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En Instagram se encuentra como @emilyobandora, cuenta en la que ya supera los 27 mil seguidores y mantiene una comunidad que sigue de cerca sus publicaciones.
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En TikTok también ha logrado una importante presencia. La joven utiliza la cuenta @emilyobandoo, donde supera los 41 mil seguidores y acumula más de 1.4 millones de ‘me gusta’ en sus publicaciones.
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Sus fotografías y videos generan numerosos halagos entre los usuarios que siguen de cerca su contenido en redes sociales.
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Además de mostrar su pasión por el gimnasio, la joven también comparte momentos de su vida personal junto a amigos y familiares, dejando ver diferentes facetas de su día a día.
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Emily es hija de César Augusto Obando Villeda, conocido en el ámbito futbolístico como ‘Nene’ Obando, una figura estrechamente vinculada a la historia del Motagua, tanto por su etapa como jugador como por su experiencia al frente del equipo.
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Su padre debutó en 1988 con Pumas UNAH y también defendió los colores de Victoria, Vida, Real España y Motagua. Además, de varios juegos con la selección de Honduras.
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Por su vínculo familiar, también sigue de cerca al Motagua en el fútbol hondureño. Seguido se le ve en los estadios.
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En las últimas horas, la joven ha sorprendido a sus seguidores al revelar una importante decisión que marca un nuevo capítulo tanto en su vida personal como profesional.
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Emily Obando ya había mostrado interés en incursionar en la televisión y ahora finalmente dio el paso. La joven fue anunciada oficialmente como parte de un reconocido programa, iniciando así una nueva etapa en su carrera.
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La hija de César ‘Nene’ Obando y hermana de Yostin Obando se convirtió en la nueva presentadora de “Hoy es tu día”, una revista televisiva.
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Su llegada a la pantalla representa una nueva etapa profesional para la joven, quien hasta ahora ha destacado principalmente por su contenido fitness y su presencia en redes sociales.
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Su llegada a la pantalla marca una nueva etapa en su carrera profesional. Hasta ahora, Emily Obando había ganado notoriedad principalmente por su contenido relacionado con el fitness y su constante presencia en las redes sociales.
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