Choco Lozano vuelve, sorpresa en Olimpia, deja la Liga y hondureño en Tigres

Sorpresivas novedades surgen en las últimas horas en torno al fútbol hondureño.
Real España presentó oficialmente al español Juan Ignacio Martínez como su nuevo director técnico. El estratega cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español, donde ha dirigido a clubes como Levante, Real Zaragoza, Almería y Real Valladolid, entre otros.
Mauro Reyes, quien se desempeñó como técnico interino de Real España, lamentó que la directiva no le haya brindado más tiempo al frente del equipo. El estratega también reveló que ya cuenta con una oferta de otro club de la Liga Nacional de Honduras.
Tras su salida de Marathón, todo apunta a que Bryan Moya no volverá a jugar profesionalmente en Honduras. El atacante recientemente apareció en México disputando un torneo burocrático y, a través de sus redes sociales, confirmó que obtuvo la residencia en Estados Unidos, país donde tiene previsto establecerse.
Harold Osorio de El Salvador podría estar en la mira del Motagua de cara a la próxima campaña.
En una entrevista con Gustavo Roca, el gerente deportivo del Sporting de Costa Rica, José Miguel Cubero, reveló que varios clubes han mostrado interés en el futbolista hondureño José Mario Pinto, entre ellos algunos equipos del fútbol costarricense.
En el Sporting de Costa Rica reconocieron que mantienen seguimiento sobre varios futbolistas hondureños que actualmente militan en la Liga Nacional. El club no descarta incorporar a más jugadores catrachos de cara a la próxima temporada.
Rigoberto Rivas sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo el 19 de agosto y continúa trabajando de forma individual desde el 10 de septiembre. Tras varios rumores de una salida, Rivas parece que seguirá en el club, al menos hasta diciembre.
Tras ser anunciado como nuevo fichaje del Génesis, el reconocido tiktoker “Brayan La Playa” decidió poner fin a su breve etapa con el club y regresó a Estados Unidos, país donde ha residido durante varios años. De esta manera, el creador de contenido no pudo cumplir su objetivo de debutar oficialmente en la Liga Nacional de Honduras.
Aunque Motagua ha valorado la posibilidad de contar nuevamente con el atacante Mathías Vázquez para el próximo torneo, todo apunta a que continuará su carrera a préstamo en el Cincinatti y no retornará de manera definitiva al conjunto azul.
Tras el partido ante Independiente, Edrick Menjívar reconoció que todavía no ha renovado su contrato con Olimpia, debido a que mantiene abierta la posibilidad de dar el salto al fútbol extranjero. El guardameta hondureño explicó que su objetivo es competir en una liga importante, aunque dejó claro que mantiene un vínculo especial con el conjunto albo y que el club sigue teniendo prioridad.
"Obviamente, cada jugador aspira a ir al extranjero, a ir a ligas importantes y todo eso. Veremos qué planes hay para el futuro. Siempre he dicho que respeto mucho a Olimpia, y Olimpia siempre tiene la primera opción", dijo Edrick Menjívar en referencia a su futuro.
Pedro Troglio, extécnico del Olimpia, presentó su renuncia en los últimos días como entrenador de Banfield. Sin embargo, la directiva del conjunto argentino decidió no aceptar su dimisión y el estratega continúa al frente del equipo.
Luego de ser anunciado como nuevo fichaje de los Tigres de México, el joven hondureño Jaidyn Contreras ya se incorporó a los trabajos del primer equipo y espera tener la oportunidad de realizar su debut. El futbolista disputó el último Premundial Sub-20 con la Selección de Estados Unidos y ahora afronta una nueva etapa en su carrera dentro del fútbol mexicano.
Edwin Rodríguez finaliza su contrato con Olimpia el próximo mes de diciembre y no se descarta que pueda tener una oportunidad en el exterior.
Antony “Choco” Lozano sorprendió al aparecer en el entrenamiento del Olimpia. El delantero hondureño se encuentra en la última etapa de su recuperación tras sufrir una grave lesión y ya comenzó a integrarse progresivamente a los trabajos del conjunto albo.