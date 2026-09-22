Choco Lozano vuelve, sorpresa en Olimpia, deja la Liga y hondureño en Tigres

Tras el partido ante Independiente, Edrick Menjívar reconoció que todavía no ha renovado su contrato con Olimpia, debido a que mantiene abierta la posibilidad de dar el salto al fútbol extranjero. El guardameta hondureño explicó que su objetivo es competir en una liga importante, aunque dejó claro que mantiene un vínculo especial con el conjunto albo y que el club sigue teniendo prioridad.