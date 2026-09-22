Escándalo sacude a Costa Rica: Dejan fuera a Keylor y él responde; otro renunció

La Selección de Costa Rica está en el ojo del huracán, con el entrenador Fernando Batista, Keylor Navas y otra de las figuras del cuadro tico.
El entrenador argentino confirmó hace unos días la lista de 30 jugadores convocados que iniciarán la preparación para disputar la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.
Sin embargo, en la convocatoria destacaron las ausencias de dos figuras: Keylor Navas y Juan Pablo Vargas.
En una entrevista para FOX, el argentino explicó la situación de ambos. En el caso del guardameta generó su respuesta, y con ello, desató el revuelo tras su ausencia en la convocatoria.
En el caso de Vargas, el estratega explica que el defensor decidió apartarse de la selección costarricense tras expresar su disconformidad con aspectos internos del equipo.
Durante la última gira de amistosos, el zaguero comunicó su postura al entrenador argentino tras solicitar la capitanía y un minutaje específico.
“Con Juan Pablo tuvimos una charla en los amistosos de Colombia e Inglaterra y me planteó una decisión que pensaba en salir de la Selección, ya que no estaba de acuerdo con algunas cosas. Lo escuché y hablamos y acepté su decisión”, comentó Batista a FOX.
“Es un gran jugador, pero lógicamente a mí siempre me gustan los que tienen ese compromiso para querer estar y yo lo respeto en la decisión de correrse por una decisión”, complementó.
Más adelante, el periodista José Alberto informó lo que el jugador le pidió al entrenador: "Pregunté en la Fedefútbol por la situación puntual de Juan Pablo Vargas. Me indican que el jugador solicitó al cuerpo técnico capitanía y minutaje específico, lo cual no fue aceptado por Fernando Batista. El técnico está anuente a que el jugador reconsidere".
El otro caso fue el portero de Pumas: Keylor Navas. La exclusión del portero en la lista de 30 convocados generó gran sorpresa al optar por otros tres guardametas para el certamen.
Batista reveló que solo conversó una vez por teléfono con el experimentado arquero y que no obtuvo respuesta a un mensaje enviado durante su viaje a México.
“Sobre Keylor, hemos hablado una vez por teléfono. Cuando yo estuve en México, quise acercarme una vez para hablar, pero no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé”, comentó para FOX Sports el entrenador.
Pocas horas después, el guardameta publicó una encuesta en Instagram cuestionando si ante un tema importante se debe llamar directamente o enviar un mensaje. Aunque no mencionó a Batista, muchos señalan es un mensaje directo para el entrenador, ya que coincide con sus declaraciones.
“Si usted tiene algo importante que decir...”, escribió en sus redes sociales y colocó dos opciones: “Llama directamente” o “Manda un mensaje”
Costa Rica se prepara para su debut en una nueva edición de la Liga de Naciones de Concacaf cuando el jueves 24 de setiembre reciba a Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José. Los ticos contarán con la ausencia del guardameta.
Posteriormente, enfrentará a Haití el domingo 27 de septiembre, visitará a Nicaragua el jueves 1 de octubre y cerrará la fase de grupos ante los haitianos, como local, el domingo 4 de octubre.