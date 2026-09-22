Escándalo sacude a Costa Rica: Dejan fuera a Keylor y él responde; otro renunció

Más adelante, el periodista José Alberto informó lo que el jugador le pidió al entrenador: "Pregunté en la Fedefútbol por la situación puntual de Juan Pablo Vargas. Me indican que el jugador solicitó al cuerpo técnico capitanía y minutaje específico, lo cual no fue aceptado por Fernando Batista. El técnico está anuente a que el jugador reconsidere".