Horóscopo de hoy, 23 de septiembre, predicciones de cada signo zodiacal

Buen día para el diálogo con tu pareja, que se sentirá especialmente atraída por tu alegría.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Los problemas con los amigos te llegarán pronto si de dejas bien clara la frontera entre la amistad y el amor; alguien puede estar haciéndose ilusiones vanas con cargo a tu coquetería.
TAURO (21 abril - 20 mayo).Día de excelentes relaciones con tu pareja; utilizarás todos tus encantos para reconquistar los momentos más íntimos. En tu trabajo recibirás un reconocimiento que llevabas mucho tiempo esperando. Tu situación económica es bastante estable.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hoy lo más favorable será tu vida sentimental y afectiva, donde triunfarás seguro. Conseguirás lo que quieras dotado de una gran dulzura y simpatía, encantos que no siempre te distinguen. Mostrarás tu lado más íntimo y vulnerable.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). La generosidad siempre ha sido una característica de tu personalidad. Dale rienda suelta si estos días necesitas sentirte bien contigo mismo. Las personas que están a tu alrededor se verán gratamente reconfortadas.
LEO (23 julio - 22 agosto). En el trabajo alguien puede asesorarte sobre un problema que hasta ahora has ocultado. En el futuro, intenta acudir a las personas que pueden ayudarte antes de crearte un conflicto personal. En pareja todo sigue por su camino.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Es posible que sufras alguna complicación en tu piel o en tu cabello y, si lo piensas un poco, seguro que se debe a la alimentación irregular que has llevado en los últimos tiempos. Aprovecha las vacaciones para alimentarte mejor.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Te inundará el buen humor, en unos de esos días en que te levantas con el pie derecho. Ganas de reírte por todo, hasta de tu misma persona.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Si tu vida afectiva pasa por momentos críticos que influyen decisivamente en tu estado de ánimo, date un respiro. Busca la compañía de quienes de verdad te quieren y aprecian, aunque sea lejos de tu entorno habitual.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Necesitarás esforzarte algo más para sacar adelante tus tareas, sabes que puedes perfectamente con ello; no dejes nada pendiente para última hora porque se te pueden estropear unos planes de película.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Un día en contacto con la naturaleza te vendrá a las mil maravillas, en especial si puedes disfrutar del sol, que te carga las pilas para los retos de la semana próxima, seguro que muchos y variados. Si te acompaña tu pareja, será además romántico.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Una serie de discusiones en cascada con tus amigos, tu pareja y tus compañeros de trabajo te van a obligar a dedicar mucho tiempo a intentar conciliarte con todo el mundo. Te sientes incomprendido y recuerdas a una persona que solía entenderte sólo con mirarte.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). No desesperes, las relaciones afectivas darán giros inesperados que te llevarán a una felicidad que ya ni esperabas. Puede que te ayuden terceras personas, así es que no actúes con desconfianza.