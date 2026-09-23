Imelda Tuñón revela que conseguía medicamentos para Julián Figueroa

En sus declaraciones más recientes, Tuñón vinculó la obtención de los medicamentos con las dificultades de Julián para dormir y con la negativa que, según ella, habían expresado sus propios psiquiatras. Sin embargo, su relato no establece que esos fármacos hayan provocado o contribuido a la muerte del cantante, cuya causa oficial comunicada en 2023 fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.