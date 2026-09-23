Imelda Tuñón revela que conseguía medicamentos para Julián Figueroa

Imelda Tuñón volvió a colocar su relación con Julián Figueroa en el centro de la conversación pública tras revelar un episodio relacionado con la salud del fallecido cantante. Durante una entrevista en el podcast "Mesa Cero", la actriz y cantante contó que llegó a describir ante una psiquiatra síntomas que, según su propio relato, correspondían a Julián para obtener medicamentos que posteriormente él consumía.
La confesión surgió mientras Tuñón hablaba sobre sus propios problemas de salud y las dificultades que enfrentaba junto al hijo de Maribel Guardia. De acuerdo con su versión, Julián tenía problemas para dormir y los especialistas que lo atendían se resistían a recetarle determinados fármacos, por lo que ella decidió buscarlos de otra manera.
"Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, 'es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué', y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián", relató durante la conversación. Posteriormente, resumió la situación con otra declaración que generó especial atención: "A él sus psiquiatras no le querían dar eso".
Según las declaraciones difundidas, Tuñón habría obtenido los medicamentos bajo su propio nombre después de presentarse ante la especialista y atribuirse síntomas que, en realidad, correspondían a su entonces pareja. La propia entrevistada reconoció el procedimiento de manera explícita al señalar: "Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra".
La revelación ocurrió mientras Imelda también hablaba sobre su propia experiencia con especialistas de salud mental. Contó que inicialmente recibió un diagnóstico que posteriormente fue cuestionado tras acudir con otros profesionales y someterse a nuevas evaluaciones.
Tuñón aseguró que posteriormente otros especialistas identificaron en ella Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Esta parte de su relato corresponde a su experiencia personal y no permite establecer por sí misma un diagnóstico independiente sobre su estado de salud.
Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del fallecido cantante Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023, cuando tenía 27 años. Su madre informó entonces que el parte médico establecía como causa del fallecimiento un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.
La muerte del cantante ocurrió en la casa de Maribel Guardia y provocó una fuerte conmoción en el espectáculo mexicano. En los años previos, Figueroa había hablado públicamente de sus dificultades con el consumo de alcohol y de los procesos que atravesó para mantenerse alejado de las sustancias.
Figueroa había reconocido que comenzó a enfrentar problemas con el alcohol desde joven y que buscó ayuda profesional para tratar su consumo. También participó en grupos de Alcohólicos Anónimos y atravesó distintos procesos de rehabilitación a lo largo de los años. Estas circunstancias forman parte de la historia personal que posteriormente volvió a ser mencionada al hablar sobre su salud.
En sus declaraciones más recientes, Tuñón vinculó la obtención de los medicamentos con las dificultades de Julián para dormir y con la negativa que, según ella, habían expresado sus propios psiquiatras. Sin embargo, su relato no establece que esos fármacos hayan provocado o contribuido a la muerte del cantante, cuya causa oficial comunicada en 2023 fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.