Fuerte acusación contra Mbappé: "Está intentando comprar votos para el Balón de Oro"

Kylian Mbappé está en el ojo del huracán por su compaña para el Balón de Oro y en Francia lanzan duras acusaciones contra el delantero del Real Madrid por su obsesión por el ganar el premio al mejor futbolista del mundo. "Sería una farsa".
Mbappé se ha autoproclamado de que fue el mejor jugador del mundo de la pasada temporada y que, por lo tanto, merece ganar el Balón de Oro. Así lo repite siempre que habla en público.
Pero la campaña en la que Kylian Mbappé está inmerso desde hace unas semanas con motivo del Balón de Oro podría salirle cara al francés. No tanto porque pueda perjudicarle para hacerse con el galardón. De hecho, si la está haciendo es precisamente con la intención de ganar votos en lugares estratégicos.
Sin embargo, muchas personas no entienden la forma de proceder del futbolista francés, incluyendo a aficionados del Real Madrid y a periodistas importantes de su propio país.
Por lo que respecta al madridismo, su obsesión por el galardón cuando el equipo se encuentra inmerso en una crisis deportiva desde su llegada resulta cuando menos llamativo, incluyendo declaraciones difíciles de entender haciendo campaña justo después de perder el derbi.
Sin embargo, la crítica más dura al delantero llega desde su país natal. Los medios franceses directamente alucinan con la gestión que está haciendo Mbappé y su entorno de la situación y creen que incluso puede ser perjudicial para su imagen.
Como de costumbre, uno de los más contundentes en sus opiniones ha sido Jerome Rothen, exfutbolista francés y presentador del programa 'Rothen S'enflamme', de RMC Sport. "Yo voy a tener cuidado con lo que digo, porque siempre provoca reacciones, pero a mí no me van a callar la boca de ninguna manera", empezó diciendo en su espacio este martes.
"Pero no sé si se dan cuenta de verdad, ¿se dan cuenta de que ahora mismo está intentando comprar votos para el Balón de Oro... para conseguir ese p*** Balón de Oro?", continuó con un enfado evidente.
El exfutbolista no se lo pensó dos veces a la hora de ser tajante con lo que está ocurriendo y el posible desenlace: "Si gana el Balón de Oro, para empezar me parece una farsa, pero todos lo tendremos claro. Aquí hablamos de fútbol, pero no solo salen exjugadores, a veces hablamos entre nosotros. Todos pensamos lo mismo de él, y no solo jugadores de poca monta, sino que los grandes también piensan lo mismo de él".
"Al menos ahora tenemos la confirmación de que hay una auténtica campaña por su parte, por parte de su entorno: es imprescindible que Kylian Mbappé gane el Balón de Oro. Pero oye, si gana el Balón de Oro, creo que se va a quedar muy solo", concluyó.
Otro de los más críticos ha sido Daniel Riolo, prestigioso periodista francés, tampoco se ha callado nada. Para él, una de las claves reside en la entrevista de Mbappé en RFI, medio con mucha repercusión en el continente africano.
"Hay una estrategia enorme detrás. Y me parece que es prácticamente la entrevista la que más estructura su campaña, casi. No creo que lo dudáramos antes de que estuviera en campaña, pero cuando vi a RFI, ahí me dije: 'Vaya, aquí estamos realmente ante una organización a nivel mundial', y justo después nos enteramos de lo de la CNN", analizó en el programa After Foot de RMC Sport.
"El domingo en el derbi él hizo un partido catastrófico. La entrevista la concedió el viernes por la tarde, 48 horas antes del partido. Es su obsesión del momento. Se necesitaron 17 días para organizar la entrevista, es alucinante una preparación de entrevista tan larga, te diría que viene más de clan Mbappé que de RFI", explicó Riolo, antes de soltar una frase que no ha pasado desapercibida: "Es su obsesión actual... Lo que dice en esta entrevista es pura demagogia. Llega con toda la parafernalia y el confeti. Se le ve a kilómetros de distancia. Es como un coche robado".
El periodista no da crédito ante lo que está aconteciendo desde hace días: "Es una locura, tipo: 'Sí, les voy a dedicar esto, va a ser el balón del continente', pero la verdad es que da vergüenza, se está volviendo incómodo. No entiendo nada de esta campaña, creo que lo que está haciendo es terrible. Entiendo el objetivo final, pero yo nunca he considerado que el fin justifique los medios".
"Si tuviera que apostar, creo que se lo va a llevar. Cuando sabes cómo funciona esto de los votos, cómo se tienen en cuenta por países... Creo que incluso han pensado en eso. Evidentemente, estará encantado, es el objetivo de su vida. No voy a decir que sea un Balón de Oro de segunda categoría, sino que la forma en la que se está construyendo este éxito, si es que lo hay, a mí me deja un regusto amargo. Casi que me da miedo lo que está pasando", dijo para finalizar su intervención.
Kylian Mbappé y Lamine Yamal son dos de los grandes favoritos a ganar el Balón de Oro 2026. Ambos jugadores se han asegurado que merecen el galardón.
Al igual que Lamine Yamal, Mbappé siguió hablando de las razones por las que merece el premio, y afirmó el martes que el galardón es esencialmente individual, y que la capacidad del jugador para ofrecer un nivel destacado a título individual es lo que deja huella entre los votantes.
Mbappé terminó la temporada pasada como máximo goleador de LaLiga con 25 goles y de la Champions League con 15 goles, y además se convirtió durante el verano en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 goles en tres ediciones, pese a no haber conquistado ningún gran título.