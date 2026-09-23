Fuerte acusación contra Mbappé: "Está intentando comprar votos para el Balón de Oro"

"Si tuviera que apostar, creo que se lo va a llevar. Cuando sabes cómo funciona esto de los votos, cómo se tienen en cuenta por países... Creo que incluso han pensado en eso. Evidentemente, estará encantado, es el objetivo de su vida. No voy a decir que sea un Balón de Oro de segunda categoría, sino que la forma en la que se está construyendo este éxito, si es que lo hay, a mí me deja un regusto amargo. Casi que me da miedo lo que está pasando", dijo para finalizar su intervención.