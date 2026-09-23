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Figura del PSG irá a juicio por grave acusación: podrían llamar a Mbappé como testigo

Crack tendrá juicio tras ser acusado por un grave delito: esto informan las autoridades y lo que pasa con Mbappé.

Figura del PSG irá a juicio por grave acusación: podrían llamar a Mbappé como testigo
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El jugador del PSG atraviesa un momento complicado y este miércoles recibió nuevas noticias en su caso: irá a juicio por presunta violaci*n en Francia.
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Las autoridades francesas le dieron un revés al futbolista marroquí: esto es lo último que informan sobre la grave acusación.
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El Tribunal Supremo francés confirmó el envío a juicio oral contra el defensa marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi, acusado por una joven en 2023, por lo que ya no queda ningún recurso al futbolista para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
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La más alta instancia judicial francesa rechazó el recurso presentado por los abogados del internacional marroquí contra la decisión dictada el pasado 19 de junio, en pleno Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por el Tribunal de Apelación de Versalles.
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Hakimi fue acusado por una joven que acudió a su domicilio en Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, de violación, hechos que el futbolista siempre ha negado.
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Con esta decisión, el jugador, nacido en Madrid hace 27 años, se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fijada fecha.
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"Tras tres años y medio de combate judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada por la defensa de Achraf Hakimi, mi clienta está convencida de que se hará justicia, luchará hasta el final", aseguró la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, en una declaración enviada a EFE.
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El letrada afirmó que su clienta espera que "este proceso ayudará a otras mujeres y romperá todavía más la fortaleza de la negación y de la impunidad de las violencias sexuales, incluso en el mundo del fútbol profesional".
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El atacante del Real Madrid Kylian Mbappé podría ser llamado como testigo a este juicio, porque su testimonio ya fue presentado por la defensa para tratar de demostrar el consentimiento de las relaciones que el futbolista mantuvo con la denunciante.
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Hakimi y la denunciante se conocieron por medio de las redes sociales y, tras meses de mensajes, concretaron una cita en su domicilio en febrero de 2023.
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Según la denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en sus partes íntimas, a pesar de su resistencia.

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La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.
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Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.
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El delantero aseguró entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado "sus partes íntimas", sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.
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Esas palabras motivaron que en un primer momento la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al asegurar que apuntalaba el relato de la denunciante.
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Su defensa presentó recurso y aportó nuevos elementos, como una carta de Mbappé en la que matizaba su testimonio inicial, asegurando que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado "partes íntimas" y no "sus partes íntimas", lo que eliminaba el trasfondo sexual.
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Pero ese matiz no sirvió para que el Tribunal de Apelación elimine el auto de envío a juicio para el futbolista.

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