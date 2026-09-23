¿Carros camuflados para detenciones? Las nuevas medidas de ICE que deben conocer los hondureños

La posibilidad de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen vehículos adaptados como espacios temporales de detención marca un nuevo escenario para los operativos migratorios en Estados Unidos. La medida todavía se encuentra en etapa de contratación, pero los documentos federales detallan cómo funcionarían estas unidades.
El proyecto está contemplado en una licitación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), identificada con el número 70CDCR26R00000026 y publicada en el sistema federal SAM bajo el nombre “Turn-key Detention Facilities”. El proceso incluye tanto instalaciones permanentes como unidades móviles.
De acuerdo con las especificaciones, se trata de vehículos comerciales, como camionetas o camiones, que serían modificados para transportar y mantener temporalmente a personas detenidas durante operaciones de ICE. Aunque pueden ser descritos como vehículos camuflados por su apariencia exterior, los documentos no los presentan como patrullas policiales convencionales.
Una de las características establecidas es que cada unidad deberá tener capacidad para al menos 15 personas, incluido el conductor. El área destinada a los detenidos estaría separada de la cabina mediante estructuras de seguridad, jaulas o compartimentos y paneles de acrílico.
El objetivo no sería mantener a las personas detenidas durante largos períodos dentro de estos vehículos. Su función sería servir como un punto temporal de resguardo mientras se desarrolla un operativo, hasta que concluya la intervención o se complete la capacidad disponible. Posteriormente, los detenidos serían trasladados a instalaciones destinadas al procesamiento.
Las especificaciones también contemplan condiciones diferenciadas para hombres y mujeres. Las áreas de retención serían cerradas y separadas, mientras que las mujeres no podrían permanecer de manera continua durante más de 10 horas en estas unidades antes de ser trasladadas a otro punto.
El esquema contempla además centros regionales de operación conocidos como “Hubs”, donde las personas detenidas podrían permanecer hasta ser enviadas a instalaciones permanentes o incorporadas a procesos de deportación. En el caso detallado en la licitación, Pittsburgh aparece como uno de los principales puntos de concentración con funcionamiento durante las 24 horas.
La contratación está clasificada bajo el servicio de “Armed Transportation”, por lo que los trabajadores encargados del traslado y la custodia tendrían que cumplir requisitos relacionados con armas de fuego, entrenamiento vigente y equipo de protección. Las armas no podrían ingresar al compartimento posterior destinado a los detenidos.
El conductor permanecería separado del área de custodia mediante barreras metálicas o de acrílico. Otros trabajadores se encargarían de vigilar el compartimento posterior. Para determinadas operaciones en Pensilvania, los conductores privados también tendrían que contar con licencia comercial, debido a las características y capacidad de los vehículos.
Uno de los ejemplos más detallados en la documentación corresponde al área de responsabilidad de ICE en Filadelfia, que comprende zonas como Filadelfia, Pittsburgh, York, Dover, Williamsport y Pike. Además, la documentación menciona a Denver, Miami, Filadelfia y Seattle como áreas vinculadas al desarrollo de nuevos centros regionales de detención.
Para los migrantes hondureños que se encuentran en Estados Unidos, el dato relevante es que este sistema todavía no significa que las unidades ya estén circulando y realizando detenciones en las calles. La contratación continúa en proceso y los documentos técnicos fueron actualizados el 28 de agosto de 2026.
La fecha establecida para recibir las cotizaciones finales es el 26 de septiembre de 2026. Por ello, el momento exacto en que podrían comenzar a operar estas unidades dependerá del proceso de contratación y de las decisiones posteriores de ICE y DHS.