Gala Montes defiende a Aleks Syntek y confiesa: "Yo lo amo"

En paralelo, Gala Montes también ha estado bajo un intenso escrutinio mediático después de abandonar "La Casa de los Famosos México" apenas 48 horas después de ingresar. En medio de las especulaciones sobre su estado emocional, la actriz ha respondido públicamente a algunos de los señalamientos y ha cuestionado que su vida personal sea convertida en tema de debate. La situación de ambos artistas incluso ha dado pie a comparaciones y memes. Un video de Syntek realizando una rutina de breakdance durante su presentación fue comparado en redes con la bailarina australiana Raygun, mientras que la salida de Montes del reality también provocó numerosas reacciones.