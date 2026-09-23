Gala Montes defiende a Aleks Syntek y confiesa: "Yo lo amo"

Gala Montes volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez no lo hizo por una nueva polémica personal, sino por salir públicamente en defensa de Aleks Syntek, quien durante los últimos días se ha convertido en uno de los nombres más comentados del espectáculo mexicano.
La actriz y cantante aprovechó una transmisión realizada mientras se encontraba en Santa Mónica, California, para enviarle un mensaje al intérprete de "De noche en la ciudad". Con un tono desenfadado, aseguró que comprende la situación que atraviesa y confesó, entre bromas, que hasta siente celos porque el músico ahora concentra buena parte de la conversación en redes.
"Wey, yo no sé qué pedo con Aleks Syntek pero, yo, lo amo, lo entiendo, Aleks te entiendo", expresó Montes, dejando claro que, pese a la controversia que rodea al cantante, mantiene una postura de empatía hacia él.
Pero el mensaje no terminó ahí. La intérprete aprovechó para reconocer que la enorme exposición que Syntek ha tenido recientemente incluso le resulta curiosa desde su propia experiencia como figura mediática. "Estoy hasta celosa de ti, de verdad estoy celosa porque me estás robando toda la atención de la gente", manifestó entre risas.
Las palabras de Gala llegan después de que Syntek protagonizara un momento polémico durante su presentación del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. El cantante discutió con algunos asistentes que le solicitaron canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, "El Buki", y defendió que se interpretara únicamente parte de su propio repertorio.
Los videos de aquel concierto rápidamente se difundieron en redes sociales y provocaron una oleada de comentarios. Algunos usuarios calificaron su comportamiento con términos relacionados con la salud mental, mientras que otras figuras públicas pidieron tomar con mayor prudencia una situación de la que no existe un diagnóstico público que permita establecer esas conclusiones.
Posteriormente, Syntek respondió a las críticas mediante sus redes sociales con mensajes en los que habló de personas que, según él, estaban monetizando con mentiras y de periodistas que difundían información falsa. En una de sus publicaciones escribió: "La luz ya viene y los justos serán recompensados".
El cantante también habló de la posibilidad de abandonar México y trasladarse a Inglaterra, luego de la controversia. A partir de esa declaración, Gala aprovechó su mensaje para pedirle que no se marche y recordó que todavía cuenta con personas que valoran su trayectoria artística. "Wey, yo sí te entiendo, no te vayas a Inglaterra, sí te queremos en México, te lo juro", expresó.
La controversia también ha generado pronunciamientos de otras figuras del entretenimiento. El reguetonero Dani Flow pidió prudencia ante la situación y planteó públicamente que Syntek podría necesitar ayuda, aunque evitó establecer un diagnóstico; sus comentarios surgieron después de revisar distintos videos del episodio ocurrido durante el concierto patrio.
En paralelo, Gala Montes también ha estado bajo un intenso escrutinio mediático después de abandonar "La Casa de los Famosos México" apenas 48 horas después de ingresar. En medio de las especulaciones sobre su estado emocional, la actriz ha respondido públicamente a algunos de los señalamientos y ha cuestionado que su vida personal sea convertida en tema de debate. La situación de ambos artistas incluso ha dado pie a comparaciones y memes. Un video de Syntek realizando una rutina de breakdance durante su presentación fue comparado en redes con la bailarina australiana Raygun, mientras que la salida de Montes del reality también provocó numerosas reacciones.