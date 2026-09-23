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¿Qué fue del único hondureño que jugó con la Selección de México?: conoce su tremenda historia

Esto es lo que se sabe de Edoardo Isella, el catracho que vistió de manera oficial la camiseta mexicana.

  • Actualizado: 23 de septiembre de 2026 a las 15:08 -
  • Redacción La Prensa
¿Qué fue del único hondureño que jugó con la Selección de México?: conoce su tremenda historia
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¿Qué hace ahora el único hondureño que llegó a jugar de manera oficial con la camiseta de la Selección de México? Esta es la historia de Edoardo Isella.
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Edoardo Isella (nació en Tela, Honduras en 1939) llegó a México y se instaló de inmediato en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, convirtiéndose en la década de 1980 en un promotor principal del fútbol en la localidad y su hijo del mismo nombre se convirtió en futbolista profesional.
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Edoardo Isella Jr nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 9 de octubre de 1980. Su padre, del mismo nombre, nació en 1939 en Tela, Atlántida, por lo que contó con ambas nacionalidades.
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Isella tuvo su debut profesional el 5 de agosto del 2000 frente al Atlas vistiendo la camiseta de las Chivas de Guadalajara.
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Debutó con la selección mexicana el 27 de septiembre del 2000 en el encuentro de México ante Bolivia, en San José, Estados Unidos, ingresando en el segundo tiempo por Pavel Pardo.
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Edoardo Isella Jr en el 2000 fue jugador de las Chivas de Guadalajara y en el 2008 firmó con el América.
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En el Torneo Clausura 2008 el América lo fichó y lo convirtió en uno de los pocos jugadores que formaron parte de los plantes absolutos de tres clubes grandes México. También estuvo en el Cruz Azul.
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Además, Edoardo Isella Jr jugó en la segunda división mexicana con el Club León.
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Luego de dos años sin actividad regresó al fútbol profesional y se trasladó a Guatemala, primero con Peñarol La Mesilla y después con los Rojos del Municipal, donde colgó las botas de fútbol en el 2016.
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Edoardo Isella Jr se desempeñó como defensor central y en su momento la Federación de Fútbol de Honduras se interesó para jugar con la Bicolor.
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“Siempre he seguido a la selección mexicana, cuando hay juegos contra Honduras está la disputa con mi papá, aunque a veces él también le va a México por los cuarenta años que tiene acá”, mencionó hace un par de años el exjugador.
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El padre de Edoardo Isella falleció a finales del 2015, un año antes de su retiro del fútbol.
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En la actualidad, Edoardo Isella tiene 46 años y realiza su formación como entrenador del club Aeropuerto FC de la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, donde nació.
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Previo a un enfrentamiento entre catrachos y mexicanos, Isella expresó al diario ESTO: “Nos juntamos a ver los partidos con la familia, eso sí sin apasionarnos de más, a veces me toca celebrarle los goles a él, cosas así, pero más es por convivir”.
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Por la doble nacionalidad Edoardo pudo representar a Honduras, sin embargo no se dio en el momento: “La oportunidad como tal no se presentó, pero jugando en Guatemala me enteré por algunos compañeros hondureños que me querían allá”, reveló.
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Isella recordó su estreno oficial con México: “Lo recuerdo como si fuera ayer, yo estaba en Chivas, era muy joven, la verdad fue muy especial representar al país, tuve pocas concentraciones, pero las recuerdo con cariño”.
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Los equipos en los que jugó Edoardo Isella desde su debut hasta su retiro.
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