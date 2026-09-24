Rosemary Harris, la eterna tía May de "Spider-Man", cumplió 99 años

Rosemary Harris, la actriz británica que conquistó a varias generaciones como la entrañable tía May en la trilogía de "Spider-Man" dirigida por Sam Raimi, celebró el pasado 19 de septiembre sus 99 años, manteniendo vigente una trayectoria que abarca más de siete décadas entre el teatro, el cine y la televisión.
Aunque su nombre quedó ligado para siempre al universo del superhéroe interpretado por Tobey Maguire, Harris ha construido una extensa carrera mucho antes y después de ponerse en la piel de May Parker. Incluso en su avanzada edad ha continuado apareciendo ocasionalmente en eventos públicos y respaldando la carrera artística de su única hija, la actriz Jennifer Ehle.
Una de sus apariciones más recientes ocurrió en 2025, cuando acompañó a Ehle durante el estreno de una película protagonizada por su hija. Las imágenes de aquel encuentro mostraron a una Harris visiblemente orgullosa, en una de las pocas ocasiones en las que se ha dejado ver públicamente en los últimos años.
Su vínculo con la profesión tampoco quedó atrás con el paso del tiempo. En julio de 2023, cuando tenía 95 años, la actriz acudió en Nueva York a una manifestación de apoyo durante la huelga de SAG-AFTRA. Apoyada en un bastón y acompañada por colegas del gremio, Harris sostuvo un cartel que rápidamente llamó la atención de quienes la reconocieron.
Las fotografías de aquella jornada circularon ampliamente en redes sociales y provocaron numerosos mensajes de cariño. "ADORO a Rosemary Harris. Cuídenla, neoyorquinos", escribió un usuario en X, mientras otro destacó: "Dios, qué bueno que se la vea tan saludable. La amé en las películas de Spiderman" (así luce actualmente).
Para el público cinematográfico, sin embargo, uno de sus capítulos más recordados es el de la trilogía de "Spider-Man". Harris interpretó a la tía May en las tres películas protagonizadas por Maguire y sorprendió al revelar que incluso realizó algunas de sus propias escenas de riesgo en "Spider-Man 2", cuando tenía 75 años (así luce actualmente).
La actriz recordó que, al observar trabajar a su doble de riesgo, llegó a preguntarle al equipo de producción "¿Por qué no yo?". Aunque admitió haber sentido cierta culpa por desplazar a la especialista, finalmente disfrutó la experiencia. "Fue hermoso. Me encantó", contó sobre aquella oportunidad (así luce actualmente).
Harris también ha hablado con admiración de Sam Raimi, director de las tres películas. En declaraciones a la BBC, describió la relación de trabajo que mantuvo con él: "Con muchos directores sientes como si estuvieran parados sobre ti con un gran palo, pero Sam no podría ser más dulce ni más divertido para trabajar. Es cálido, amable y sumamente talentoso".
Mucho antes de convertirse en la tía May, Harris ya había construido una sólida reputación sobre los escenarios. Debutó en Broadway en 1952 con "The Climate of Eden", de Moss Hart, y durante su carrera acumuló nueve nominaciones al premio Tony. En 1966 consiguió la estatuilla por su interpretación en "The Lion in Winter" y, décadas después, recibió en 2019 el Tony especial a la trayectoria. Aquella ceremonia tuvo además un significado familiar: Jennifer Ehle acompañó a su madre durante la entrega del reconocimiento. Las dos actrices incluso llegaron a competir por el mismo galardón en 2000; Ehle ganó como mejor actriz por "The Real Thing", mientras Harris estaba nominada por "Waiting in the Wings". La veterana intérprete también obtuvo un Emmy por "Notorious Woman", un Globo de Oro por "Holocaust" y una nominación al Oscar por "Tom & Viv".
ras su etapa en "Spider-Man", Harris continuó sumando trabajos en cine y televisión, entre ellos "Before the Devil Knows You're Dead", "Law & Order: SVU" y "This Means War". Su crédito cinematográfico más reciente corresponde a "Oscar Wilde About America", estrenada en 2024. En una entrevista de 2019, la actriz atribuyó parte de su longevidad profesional a la energía que proporciona el escenario: "Hablan del ‘Doctor Teatro’. La adrenalina siempre está latente en un teatro, algo que no ocurre tanto en la vida normal salvo que uno esté asustado o algo salga mal. Tal vez eso ayude".