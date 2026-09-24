Rosemary Harris, la eterna tía May de "Spider-Man", cumplió 99 años

Mucho antes de convertirse en la tía May, Harris ya había construido una sólida reputación sobre los escenarios. Debutó en Broadway en 1952 con "The Climate of Eden", de Moss Hart, y durante su carrera acumuló nueve nominaciones al premio Tony. En 1966 consiguió la estatuilla por su interpretación en "The Lion in Winter" y, décadas después, recibió en 2019 el Tony especial a la trayectoria. Aquella ceremonia tuvo además un significado familiar: Jennifer Ehle acompañó a su madre durante la entrega del reconocimiento. Las dos actrices incluso llegaron a competir por el mismo galardón en 2000; Ehle ganó como mejor actriz por "The Real Thing", mientras Harris estaba nominada por "Waiting in the Wings". La veterana intérprete también obtuvo un Emmy por "Notorious Woman", un Globo de Oro por "Holocaust" y una nominación al Oscar por "Tom & Viv".