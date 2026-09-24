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¡Impactante cambio! Así luce ahora el “Patón” Mejía y revela el motivo de su transformación

Germán “Patón” Mejía sorprendió al mostrar su nueva imagen tras un notable cambio físico.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 10:31 -
  • Redacción La Prensa
¡Impactante cambio! Así luce ahora el “Patón” Mejía y revela el motivo de su transformación
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Germán “Patón” Mejía atraviesa una nueva etapa de su carrera y luce un cambio físico que ha llamado la atención de los aficionados.
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El mediocampista hondureño presenta una figura mucho más atlética desde su llegada al Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.
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Tras sus exitosos años con Olimpia, Mejía encontró en el Arsenal SAO una nueva oportunidad para continuar ligado al fútbol.
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Esta era la imagen física del “Patón” Mejía durante su paso por los Lobos de la UPN.
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Durante sus etapas con Lobos de la UPN y Real España, el jugador recibió críticas relacionadas con su peso.
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Con el paso de los meses, Germán Mejía ha mostrado una condición física muy diferente a la de años anteriores.
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El propio futbolista explicó que su transformación no se limita al entrenamiento o al aspecto deportivo.
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En una entrevista con Radio Cantarranas, el exjugador de Olimpia habló sobre los cambios que ha experimentado durante los últimos meses.
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Ahora con el Arsenal SAO, Germán Mejía muestra una nueva versión física y personal que, según sus propias palabras, es resultado de los cambios que ha decidido realizar en su vida.
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El “Patón” aseguró que uno de los cambios más importantes en su vida ha estado relacionado con su acercamiento a Jesucristo.
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Mejía explicó que actualmente atraviesa una etapa marcada por nuevas prioridades y por la importancia que le concede a su fe.
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Patón mencionó públicamente a su novia, Lissy Martínez, entre las personas que lo han acompañado y apoyado en esta nueva etapa.
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El mediocampista llega a esta etapa después de varios años como profesional y de conquistar múltiples campeonatos con Olimpia y Real España.
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