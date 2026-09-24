¡Impactante cambio! Así luce ahora el “Patón” Mejía y revela el motivo de su transformación

Germán “Patón” Mejía atraviesa una nueva etapa de su carrera y luce un cambio físico que ha llamado la atención de los aficionados.
El mediocampista hondureño presenta una figura mucho más atlética desde su llegada al Arsenal SAO de la Liga de Ascenso.
Tras sus exitosos años con Olimpia, Mejía encontró en el Arsenal SAO una nueva oportunidad para continuar ligado al fútbol.
Esta era la imagen física del “Patón” Mejía durante su paso por los Lobos de la UPN.
Durante sus etapas con Lobos de la UPN y Real España, el jugador recibió críticas relacionadas con su peso.
Con el paso de los meses, Germán Mejía ha mostrado una condición física muy diferente a la de años anteriores.
El propio futbolista explicó que su transformación no se limita al entrenamiento o al aspecto deportivo.
En una entrevista con Radio Cantarranas, el exjugador de Olimpia habló sobre los cambios que ha experimentado durante los últimos meses.
Ahora con el Arsenal SAO, Germán Mejía muestra una nueva versión física y personal que, según sus propias palabras, es resultado de los cambios que ha decidido realizar en su vida.
El “Patón” aseguró que uno de los cambios más importantes en su vida ha estado relacionado con su acercamiento a Jesucristo.
Mejía explicó que actualmente atraviesa una etapa marcada por nuevas prioridades y por la importancia que le concede a su fe.
Patón mencionó públicamente a su novia, Lissy Martínez, entre las personas que lo han acompañado y apoyado en esta nueva etapa.
El mediocampista llega a esta etapa después de varios años como profesional y de conquistar múltiples campeonatos con Olimpia y Real España.