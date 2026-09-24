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Jugó en Premier e impacta con fuerte confesión sobre agresión que sufrió: "Horrible"

"El trauma no ha desaparecido": Exjugador del Liverpool ha sorprendido con sus confesiones sobre la agresión que sufrió por otro hombre.

Jugó en Premier e impacta con fuerte confesión sobre agresión que sufrió: Horrible
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Jugador ha sorprendido con su más reciente confesión, en donde relata que sufrió abuso en 2021 por parte de otro hombre.
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Andy Caroll reveló en su biografía que sufrió abusos sexuales en 2021 y que la persona que cometió dicho delito acabó cumpliendo tres años de prisión.
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El delantero define el episodio como «humillante, vergonzoso y absolutamente horrible», admitiendo que aún sufre el trauma.
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El jugador de 37 años, ex de Liverpool y Newcastle United entre otros, además de haber sido internacional con Inglaterra, desveló que los hechos ocurrieron hace cinco años, cuando un amigo de su por entonces novia se quedó a dormir en su casa después de un combate de boxeo.

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Al despertarse, el futbolista se encontró al hombre metido debajo de su edredón e intentando abusar de él.
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El abuso se produjo cuando el futbolista estaba durmiendo y llevó a Carroll a echar a este individuo de la casa y a dejarle inconsciente cuando trató de regresar.
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Caroll alertó a la policía, mientras lloraba en los brazos de la niñera de sus hijos, tal y como describe en el libro. El futbolista tuvo que testificar en la corte y el individuo fue condenado a tres años de cárcel.

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"Fui agredido sexualmente. Da miedo, incluso, pensarlo y sólo unas pocas personas lo sabían hasta ahora", confesó el jugador.
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"Lou (su actual pareja) y yo pasamos mucho tiempo discutiendo si debíamos mencionarlo en este libro o no. Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé", reveló.
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"Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa... incluido el fútbol. El trauma no ha desaparecido", relató.
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"Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro.
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"Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida", contó.
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"Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido", concluyó Carroll.
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El futbolista ahora juega en el Dagenham, que está en la Sexta división del fútbol inglés.
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