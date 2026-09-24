¿Fue Zeus? Autopsia revela cómo murió don Alex Maldonado Bonilla

La Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público confirmó este jueves que Alex Alfonso Maldonado Bonilla, de 75 años, murió de manera accidental a consecuencia de las mordeduras de su perro Zeus, caso ocurrido el pasado lunes 21 de septiembre en la colonia Hato de Enmedio, en Tegucigalpa.
El caso generó dudas desde el momento en que fue reportada la muerte, debido a las graves lesiones que presentaba el adulto mayor y al hallazgo de un machete y un puñal dentro de la vivienda. Estos indicios llevaron inicialmente a considerar la posibilidad de que las heridas hubieran sido provocadas por un arma blanca.
Según los reportes preliminares, Maldonado Bonilla habría sufrido un primer ataque de Zeus durante la mañana del lunes y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Posteriormente regresó a su vivienda ubicada en el sector 4 de Hato de Enmedio.
Horas después, aproximadamente por la tarde, el perro volvió a atacarlo dentro de la propiedad. Su hijo intentó intervenir para auxiliarlo, pero también resultó herido en las manos durante el incidente.
La gravedad de las lesiones obligó a solicitar nuevamente asistencia, pero Maldonado Bonilla murió como consecuencia de las heridas sufridas. El cuerpo fue levantado la noche del lunes y trasladado a la morgue capitalina para la autopsia médico-legal.
La presencia de las armas blancas encontradas en la escena generó una segunda hipótesis sobre la muerte. Incluso trascendió inicialmente que las lesiones podrían no ser compatibles con una mordedura de perro, mientras Medicina Forense realizaba los estudios correspondientes.
Sin embargo, los especialistas analizaron las pruebas de laboratorio, estudios odontológicos y otros elementos de investigación, además de realizar una valoración de las lesiones a nivel óseo.
El dictamen preliminar estableció que las lesiones no son compatibles con las armas blancas encontradas en la escena, por lo que se descartó que el machete o el puñal fueran los responsables de las lesiones que provocaron la muerte.
Medicina Forense también encontró un antecedente relevante: Maldonado Bonilla había recibido atención médica durante julio y agosto de este año debido a mordeduras previas del mismo animal. En aquella ocasión recibió tratamiento antibiótico y tenía previsto un control médico para octubre.
Después del ataque, Zeus fue retirado de la vivienda por autoridades municipales y sanitarias y trasladado para permanecer bajo observación durante 10 días, como parte del protocolo para descartar que padezca rabia.
Posteriormente se informó que el perro no sería sacrificado y que sería trasladado a un refugio para recibir atención y cuidados.
Una cuidadora temporal también confirmó que Zeus ya tendría un hogar, aunque permanecería inicialmente en un lugar seguro mientras se desarrollaban las diligencias relacionadas con el caso.
Con la conclusión de Medicina Forense, el caso de Maldonado Bonilla queda establecido, de manera preliminar, que la mordedura del perro fue la causa accidental de su muerte.