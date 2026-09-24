Toni Costa: "Nunca me he casado, pero sí deseo vivir un matrimonio"

El bailarín Toni Costa ha sorprendido con sus declaraciones en redes sociales. En una carta abierta en sus historias de Instagram, Costa compartió su sentir sobre algo que algún día le gustaría experimentar junto a su compañera de vida: el matrimonio.
Con información de People en Español y La Nación de Costa Rica.
“Nunca me he casado pero siempre he tenido un profundo respeto y un enorme deseo de vivir algún día en matrimonio. Para mí no empieza el día de la boda, empieza mucho antes, cuando el amor se instala de verdad en el corazón y nace naturalmente el deseo de cuidar, construir, respetar, ser leal y compartir la vida con esa persona”, escribió Toni Costa en sus stories de Instagram.
Toni no ha dado el ‘Sí, acepto’, pero sí ha amado con intensidad. Con Adamari López, madre de su hija Alaïa, vivió una historia de mucho sabor al conocerse bailando en la tarima de Mira Quién Baila, una década de unión que terminó y de la que queda un gran respeto.
“Si algún día Dios me permite vivirlo, quiero llegar preparado para asumir todo lo que significa. No simplemente para casarme, sino para ser esposo. No es prisa ni necesidad, es un anhelo de mi corazón. Una decisión sobre la clase de hombre que quiero ser y una promesa que, si algún día hago delante de Dios, será para honrarla con mi vida y dar mi vida por ella”, concluyó.
Toni Costa mantuvo una relación recientemente con la presentadora e influencer costarricense Mimi Ortiz, aunque en los últimos días ha habido especulaciones y reportes en medios sobre una aparente separación o distanciamiento entre ambos.
Por el momento, ninguno ha confirmado si hubo una separación. Recientemente, Toni Costa y Mimi Ortiz coincidieron en el set de "Mira quién baila", pero cada uno se mantuvo enfocado en sus respectivas labores. La presentadora grababa contenido para "Sábado feliz" con las parejas participantes, mientras el bailarín español supervisaba los ensayos.
Toni Costa fue abordado por un periodista del programa quien le preguntó sobre el encuentro con Ortiz. Ante esto, Costa recordó que el espacio televisivo fue importante para la relación. “Aquí inició todo, ustedes fueron testigos de todo. Yo he ido a acompañarla o ella ha venido aquí también, pero hoy estamos trabajando uno en cada lado... estamos muy cerca. Ella está presentando Sábado feliz...”, afirmó.
El español evitó referirse de forma directa al estado actual de su vínculo con la presentadora y aseguró que prefiere mantener ese aspecto fuera de la discusión pública
“El punto es que nosotros no tenemos que decir nada de nada, si estamos o no estamos... Al fin y al cabo, que la gente piense lo que quiera, que es lo que hace siempre. Lo nuestro es superprivado”, afirmó Toni Costa.
Toni Costa y Mimi Ortiz en una foto de archivo.