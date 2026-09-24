Hilda Hernández: el vuelo que terminó en tragedia y las dudas que dejó el accidente

Hilda Rosario Hernández Alvarado, hermana del expresidente Juan Orlando Hernández, murió el 16 de diciembre de 2017 en un accidente aéreo ocurrido en una zona montañosa del departamento de Francisco Morazán.
Hernández viajaba en un helicóptero de la Fuerza Aérea Hondureña junto a otras cinco personas. La aeronave había salido de Tegucigalpa con destino a Comayagua, donde la exfuncionaria tenía una residencia.
La aeronave era un helicóptero Ecuriel AS350-B3, con matrícula FAH-905, asignado a la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía, en Tegucigalpa.
Además de Hilda Hernández, en el helicóptero viajaban el teniente de aviación Iván Esaú Vásquez Portillo, quien estaba al mando de la aeronave; el subteniente Gerson Alcedín Díaz Nolasco, como copiloto; la capitana de infantería Patricia Valladares y los miembros de seguridad Nahúm Lagos y Marcos Banegas.
El vuelo comenzó alrededor de las 9:34 de la mañana desde el aeropuerto Toncontín. El destino era la Base Aérea Enrique Soto Cano, en Comayagua, y estaba previsto que el recorrido durara aproximadamente 20 minutos.
A las 9:47 de la mañana se produjo el último contacto entre la torre de control y el helicóptero. Según los reportes de la Fuerza Aérea, en ese momento la aeronave se encontraba ascendiendo y había dejado de establecer comunicación posteriormente.
El helicóptero debía aterrizar cerca de las 9:55 de la mañana en la base aérea de Comayagua, pero nunca llegó a su destino. Ante la pérdida de comunicación, las autoridades activaron los protocolos de búsqueda.
Las labores de localización se realizaron tanto por aire como por tierra. Varias aeronaves y patrullas fueron desplegadas para buscar el helicóptero en la ruta que debía seguir desde Tegucigalpa hacia Comayagua.
La búsqueda se complicó por las condiciones climáticas y las características del terreno. Finalmente, durante la tarde del mismo sábado, los equipos de rescate localizaron la aeronave en el sector de Yerba Buena, Lepaterique, Francisco Morazán.
Las autoridades confirmaron que ninguno de los seis ocupantes sobrevivió al accidente. La Fuerza Aérea Hondureña emitió posteriormente un comunicado oficial en el que confirmó el fallecimiento de las personas que viajaban en la aeronave.
El 18 de diciembre de 2017, Hilda Hernández fue despedida en la Basílica Menor de Nuestra Señora de Suyapa, en Tegucigalpa. Sus restos fueron cremados y las cenizas fueron colocadas en una urna que permaneció frente al altar durante la ceremonia religiosa.
En diciembre de 2017, mientras la investigación todavía estaba en curso, una de las hipótesis que trascendió fue la posibilidad de una desorientación espacial de la tripulación debido a las condiciones de vuelo y visibilidad. En ese momento, la Comisión Técnica de Investigación de la FAH continuaba recabando pruebas en el lugar del accidente.
Años después, Diario La Prensa tuvo acceso a un informe elaborado por la Junta de Prevención e Investigación de Accidentes de la FAH con acompañamiento de la Secretaría de Defensa. Según ese documento, las condiciones meteorológicas tuvieron un papel importante en el accidente.
El informe describe que el helicóptero ingresó a una zona con condiciones meteorológicas inestables y reconstruye los últimos momentos de la aeronave antes de impactar contra el terreno. La investigación también examinó el comportamiento y las horas de vuelo de los dos pilotos.
De acuerdo con esa información, el piloto Iván Esaú Vásquez Portillo acumulaba 1,245.4 horas de vuelo y había realizado su chequeo médico anual correspondiente a 2017. El copiloto Gerson Alcedín Díaz Nolasco registraba 328.6 horas y había completado un curso de vuelo para pilotos de helicóptero en Colombia.
La investigación también estableció que ambos pilotos se encontraban realizando sus actividades habituales y que existía una adecuada distribución de las responsabilidades durante el vuelo, según el informe conocido por el medio.
Las conclusiones del informe y otras investigaciones contrastaron con algunas especulaciones que circularon tras la tragedia sobre la posibilidad de que el helicóptero hubiera sido objeto de un ataque. El documento de la FAH se concentró en las condiciones meteorológicas y no planteó un atentado como causa del accidente.
La muerte de Hilda Hernández ocurrió cuando tenía 51 años y se desempeñaba como una figura cercana al gobierno de su hermano. Había sido ministra asesora de Estrategia y Comunicaciones y posteriormente participó en la coordinación de la campaña de reelección de Juan Orlando Hernández.