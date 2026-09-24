Aleks Syntek debuta en el reguetón tras decir que nunca cantaría el género

El propio título del sencillo proviene de una expresión que comenzó a circular en torno a las declaraciones de Syntek y que posteriormente se convirtió en parte de la conversación digital. Hasta el momento, los materiales difundidos alrededor del lanzamiento no han explicado de manera precisa un significado adicional para la palabra dentro de la canción. La portada también apuesta por el tono irreverente que ha acompañado la promoción del tema: muestra una caja que simula un producto de laboratorio frente a un fondo de supermercado, con el nombre "MASEPUM" en letras grandes y la identificación de Aleks Syntek y Moncho Chavea. Los avances audiovisuales, por su parte, incluyen bailarines y una estética vinculada con la música urbana.