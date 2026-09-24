Aleks Syntek debuta en el reguetón tras decir que nunca cantaría el género

Aleks Syntek sorprendió nuevamente a sus seguidores al incursionar en el reguetón con "Masepum", una colaboración con el español Moncho Chavea y RUK-O que llegó a las plataformas digitales este 24 de septiembre, apenas unos días después de que el cantante asegurara públicamente que nunca interpretaría música urbana.
El lanzamiento ocurre en medio de la controversia que ha rodeado al artista desde su presentación durante los festejos del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. En aquella actuación, Syntek cuestionó al público por pedir música de otros artistas y arremetió contra el reguetón, en declaraciones que rápidamente se viralizaron.
"No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños", expresó entonces el intérprete, quien también criticó el consumo de música urbana y defendió el trabajo de músicos vinculados con géneros tradicionales.
Sin embargo, el estreno de "Masepum" representa un giro respecto a aquella postura; días antes de la publicación del sencillo, Syntek ya había hablado sobre la posibilidad de colaborar con un artista urbano. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante planteó la idea de "firmar la pipa de la paz" con el género y dijo: "Quisiera invitar a un reguetonero que haga un pop conmigo o yo me voy a su disco y hacemos algo más pop".
La contradicción se hizo todavía más evidente después de esa entrevista, cuando el músico realizó una transmisión en vivo en la que aseguró que no cantaría reguetón ni corridos porque, según su argumento, esos géneros "están cambiando radicalmente la música en México". Ahora, su nuevo lanzamiento lo coloca precisamente dentro del terreno musical que había cuestionado.
La canción combina elementos de pop con reguetón, además de sonidos asociados con el trap y la música electrónica. La participación de Moncho Chavea, cantante y productor español identificado con el flamenco urbano, lleva a Syntek hacia una sonoridad distinta de la que ha predominado durante buena parte de su trayectoria.
"Masepum" también incorpora referencias a algunas de las declaraciones que Syntek realizó durante sus recientes transmisiones en redes sociales. De acuerdo con reportes sobre el lanzamiento, el tema retoma al comienzo una de las frases que se hicieron virales después de que el cantante se describiera a sí mismo utilizando distintas comparaciones.
El propio título del sencillo proviene de una expresión que comenzó a circular en torno a las declaraciones de Syntek y que posteriormente se convirtió en parte de la conversación digital. Hasta el momento, los materiales difundidos alrededor del lanzamiento no han explicado de manera precisa un significado adicional para la palabra dentro de la canción. La portada también apuesta por el tono irreverente que ha acompañado la promoción del tema: muestra una caja que simula un producto de laboratorio frente a un fondo de supermercado, con el nombre "MASEPUM" en letras grandes y la identificación de Aleks Syntek y Moncho Chavea. Los avances audiovisuales, por su parte, incluyen bailarines y una estética vinculada con la música urbana.
La cercanía temporal entre la polémica de Benito Juárez y el lanzamiento provocó que algunos usuarios especularan en redes sociales sobre si las controversias podían formar parte de una estrategia para generar atención alrededor del sencillo. Esa interpretación, sin embargo, no ha sido confirmada por Syntek ni constituye un hecho establecido. Lo que sí está documentado es que el anuncio de "Masepum" se produjo antes de la presentación que desató la ola de comentarios.
El estreno añade así un nuevo capítulo a una semana particularmente intensa para el músico mexicano, cuya exposición en redes sociales aumentó después de sus declaraciones sobre el reguetón. Más allá de la polémica, "Masepum" marca una exploración sonora diferente para Syntek y convierte en música una conversación que comenzó con sus propias críticas al género.