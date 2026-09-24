Honduras con novedades: el 11 titular para debutar ante Surinam en Nations League

Honduras va por debutar con el pie derecho en la Concacaf Nations League contra Surinam y José Francisco Molina ya perfila el 11 titular que mandará a la cancha en busca del primer triunfo.
La Selección de Honduras debuta este viernes 25 de septiembre ante Surinam en la primera jornada de la Nations League, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
José Francisco Molina suma dos partidos: una derrota y un empate tiene el entrenador español de la Selección Nacional de Honduras.
BAJA CONFIRMADA: Edwin Rodríguez no se ha recuperado de una contractura y es baja confirmada ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League.
PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
DEFENSA: Cristopher Meléndez sería el lateral derecho de la Selección Nacional ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League de la Concacaf.
DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
VOLANTE: Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y regresaría al doble pivote con Kervin Arriaga, volante del AEK de Atenas.
VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador José Francisco Molina.
VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
DELANTERO: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de la 'H'.
DELANTERO: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Selección de Honduras.
DELANTERO: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia y puede tener minutos en la Selección de Honduras.
OPCIONES: David Ruiz entró en el listado de José Francisco Molina para el debut contra Surinam.
OPCIONES: Jorge Álvarez fue convocado de última hora a la Selección de Honduras por la baja de Nixon Cruz.
OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
OPCIONES: Clever Portillo recibió su primer llamado para fortalecer el costado zurdo de la Selección Nacional de Honduras.
OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente fue considerado por el entrenador español José Francisco Molina.