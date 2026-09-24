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Honduras con novedades: el 11 titular para debutar ante Surinam en Nations League

Esta es la alineación que perfila José Francisco Molina para su debut en la Nations League contra Surinam.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 20:39 -
  • Redacción La Prensa
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Honduras va por debutar con el pie derecho en la Concacaf Nations League contra Surinam y José Francisco Molina ya perfila el 11 titular que mandará a la cancha en busca del primer triunfo.
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La Selección de Honduras debuta este viernes 25 de septiembre ante Surinam en la primera jornada de la Nations League, en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
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José Francisco Molina suma dos partidos: una derrota y un empate tiene el entrenador español de la Selección Nacional de Honduras.
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BAJA CONFIRMADA: Edwin Rodríguez no se ha recuperado de una contractura y es baja confirmada ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League.
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PORTERO: Édrick Menjívar es el guardián titular que tiene la Selección Nacional de Honduras.
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DEFENSA: Cristopher Meléndez sería el lateral derecho de la Selección Nacional ante Surinam, por la jornada 1 de la Nations League de la Concacaf.
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DEFENSA: Denil Maldonado se mantendría como el defensor central por derecha de la Bicolor Hondureña en la Nations League de la Concacaf.
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DEFENSA: Luis Fernando Vega es otro de los jugadores indiscutibles que tiene la Selección Nacional de Honduras para encarar la Nations League.
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DEFENSA: Joseph Rosales vive un gran momento en la Major League Soccer. El costado zurdo está cubierto por el futbolista catracho.
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VOLANTE: Deiby Flores es uno de los capitanes de la Bicolor y regresaría al doble pivote con Kervin Arriaga, volante del AEK de Atenas.
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VOLANTE: Kervin Arriaga suma dos titularidades en los primeros dos partidos del entrenador José Francisco Molina.
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VOLANTE: Alejandro Reyes ha sido titular indiscutible en el esquema de Francisco Molina. Es el nuevo creativo de la Bicolor. Pero ojo, ahora tiene competencia con Jonathan Rubio.
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DELANTERO: Luis Enrique Palma es uno de los líderes que tiene la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Lech Poznán es uno de los capitanes de la 'H'.
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DELANTERO: Keyrol Figueroa buscará aprovechar la ausencia de Jorge Benguché para hacerse como el delantero de la Selección de Honduras.
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DELANTERO: Dereck Moncada, hijo de Maynor Figueroa, aparecerá en el 11 titular de la Bicolor Hondureña en los partidos de la Nations. Suma cinco goles con el Lugano de Suiza.
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OPCIONES: Bryan Róchez también podría sorprender en el 11 titular de la Bicolor. El ariete volvió a una convocatoria de La H.
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OPCIONES: Erick Puerto suma dos goles con el Bate Borisov de la Liga de Bielorrusia y puede tener minutos en la Selección de Honduras.
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OPCIONES: David Ruiz entró en el listado de José Francisco Molina para el debut contra Surinam.
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OPCIONES: Jorge Álvarez fue convocado de última hora a la Selección de Honduras por la baja de Nixon Cruz.
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OPCIONES: Jonathan Rubio regresó a la convocatoria de la Selección Nacional de Honduras.
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OPCIONES: Victor Vandenbroucke, lateral derecho del Gent de Bélgica, recibió su primera convocatoria con la Bicolor Hondureña.
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OPCIONES: Clever Portillo recibió su primer llamado para fortalecer el costado zurdo de la Selección Nacional de Honduras.
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OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente fue considerado por el entrenador español José Francisco Molina.
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