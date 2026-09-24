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Honduras con visita especial y la triste foto de Edwin en último entrenamiento

La Selección de Honduras realizó este jueves su último entrenamiento en el Nacional de cara al debut en la Nations League de Concacaf.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 18:16 -
  • Redacción La Prensa
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La Selección de Honduras realizó este jueves su cuarto y último entrenamiento de cara al duelo inicial ante Surinam en la Nations League de Concacaf.

 Fotos OPSA: Marvin Salgado
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La Bicolor cambió el CAR - donde llevó a cabo el tercer entreno este miércoles - y se trasladó al Estadio Nacional, mismo recinto donde disputará su primer partido en la competencia.
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Molina contó con los 26 jugadores para este entrenamiento, pero con una baja confirmada para el duelo ante Surinam.
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José Francisco Molina tendrá este viernes su estreno oficial con la Selección de Honduras tras su llegada al banquillo en febrero. Sus primeros duelos fueron los amistosos ante Perú (2-2) y Argentina (2-0).
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Con un plantel de 26 jugadores convocados, la "H" ya se reporta lista para hacer su debut en el torneo de la Concacaf.
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Los jugadores han mostrado el buen ambiente que se vive en el plantel y buscarán arrancar con el pie derecho en el torneo.
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Luis Palma es uno de los que perfila para arrancar en el 11 titular de la Selección de Honduras ante Surinam.
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Lo mismo con Edrick Menjívar, quien ha sido el meta en esta nueva etapa con Molina. Los tres, Ortíz, Menjívar y Alex Güity, trabajaron a todo vapor para el duelo inicial en la Nations League.
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Francis Hernández, José Ernesto Mejía, Tato Saybe, Javier Atala y Omar Ordoñez estuvieron presentes en el último entreno de la Bicolor Hondureña.
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Para este nuevo llamado, Molina volvió a incluir a varios jóvenes para que empiecen a tener rodaje con la Selección Absoluta de Honduras.
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Durante la sesión, los jugadores también participaron en una dinámica y mostraron su buena sintonía.
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Abrazos entre los jugadores y uno de los grupos fue entre Luis Palma, Kervin Arriaga y David Ruiz.
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La Selección se reporta lista y con el mejor de los ánimos para encarar la primera prueba en la Nations League de Concacaf.
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Por su parte, Edwin Rodríguez volvió a entrenar aparte del grupo e hizo trabajo diferenciado. El jugador de Olimpia será baja ante Surinam, ya que no llegará a tiempo para el duelo.
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"Con Edwin Rodríguez no contamos mañana, está en fase de recuperación con esas molestias que trajo del club. Somos optimistas porque creemos que se pueda recuperar para el segundo partido o el tercero, es un jugador importante", confirmó Molina en conferencia de prensa.

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Asimismo, antes del entrenamiento, la Bicolor tuvo invitados especiales: el excapitán de la Bicolor Maynor Figueroa y el seleccionado Antony "Choco" Lozano, quien se encuentra en recuperación tras una larga lesión.
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Los jugadores compartieron con el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón.
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Maynor y Choco Lozano compartieron un momento ameno con varios de los convocados en el hotel de concentración.
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La Selección de Honduras debuta este viernes 25 de septiembre en el Nacional ante Surinam. Este es el primer compromiso oficial de José Francisco Molina.
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