Honduras con visita especial y la triste foto de Edwin en último entrenamiento

La Selección de Honduras realizó este jueves su cuarto y último entrenamiento de cara al duelo inicial ante Surinam en la Nations League de Concacaf.
La Bicolor cambió el CAR - donde llevó a cabo el tercer entreno este miércoles - y se trasladó al Estadio Nacional, mismo recinto donde disputará su primer partido en la competencia.
Molina contó con los 26 jugadores para este entrenamiento, pero con una baja confirmada para el duelo ante Surinam.
José Francisco Molina tendrá este viernes su estreno oficial con la Selección de Honduras tras su llegada al banquillo en febrero. Sus primeros duelos fueron los amistosos ante Perú (2-2) y Argentina (2-0).
Con un plantel de 26 jugadores convocados, la "H" ya se reporta lista para hacer su debut en el torneo de la Concacaf.
Los jugadores han mostrado el buen ambiente que se vive en el plantel y buscarán arrancar con el pie derecho en el torneo.
Luis Palma es uno de los que perfila para arrancar en el 11 titular de la Selección de Honduras ante Surinam.
Lo mismo con Edrick Menjívar, quien ha sido el meta en esta nueva etapa con Molina. Los tres, Ortíz, Menjívar y Alex Güity, trabajaron a todo vapor para el duelo inicial en la Nations League.
Francis Hernández, José Ernesto Mejía, Tato Saybe, Javier Atala y Omar Ordoñez estuvieron presentes en el último entreno de la Bicolor Hondureña.
Para este nuevo llamado, Molina volvió a incluir a varios jóvenes para que empiecen a tener rodaje con la Selección Absoluta de Honduras.
Durante la sesión, los jugadores también participaron en una dinámica y mostraron su buena sintonía.
Abrazos entre los jugadores y uno de los grupos fue entre Luis Palma, Kervin Arriaga y David Ruiz.
La Selección se reporta lista y con el mejor de los ánimos para encarar la primera prueba en la Nations League de Concacaf.
Por su parte, Edwin Rodríguez volvió a entrenar aparte del grupo e hizo trabajo diferenciado. El jugador de Olimpia será baja ante Surinam, ya que no llegará a tiempo para el duelo.
"Con Edwin Rodríguez no contamos mañana, está en fase de recuperación con esas molestias que trajo del club. Somos optimistas porque creemos que se pueda recuperar para el segundo partido o el tercero, es un jugador importante", confirmó Molina en conferencia de prensa.
Asimismo, antes del entrenamiento, la Bicolor tuvo invitados especiales: el excapitán de la Bicolor Maynor Figueroa y el seleccionado Antony "Choco" Lozano, quien se encuentra en recuperación tras una larga lesión.
Los jugadores compartieron con el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Jorge Salomón.
Maynor y Choco Lozano compartieron un momento ameno con varios de los convocados en el hotel de concentración.
La Selección de Honduras debuta este viernes 25 de septiembre en el Nacional ante Surinam. Este es el primer compromiso oficial de José Francisco Molina.