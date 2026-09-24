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De capitán de Honduras en dos Mundiales juveniles a dejar el fútbol a los 28 años por duro motivo

Dylan Andrade debutó muy joven en la Liga Nacional y ahora decide retirarse del fútbol por una difícil situación.

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 15:56 -
  • Redacción La Prensa
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Fue capitán de la Selección de Honduras en dos Mundiales juveniles, pero hoy su vida dio un giro y decidió retirarse del fútbol a los 28 años de edad por una difícil situación que ha atravesado en los últimos meses.

 FOTOS: Instagram
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Estamos hablando de Dylan Andrade, el defensa nacido en Puerto Cortés que ha decidido poner punto y final a su carrera en el fútbol por un duro motivo.
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Andrade debutó en la Liga Nacional de Honduras con el Platense el 11 de abril de 2015 bajo la dirección técnica de Carlos Tábora y 11 años después se retira del deporte que ama.
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Además del Platense, el defensa catracho también vistió las camiseta del Honduras Progreso, Juticalpa FC y Real de Minas.
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Dylan Andrade en los últimos años estuvo en la Liga de Ascenso, jugó con el Parrillas One y en enero del presente año llegó al Brasilia de Río Lindo.
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En la Selección de Honduras fue capitán del equipo nacional en el Mundial Sub-17 de 2015 en Chile y luego en la Copa del Mundo Sub-20 de 2017 de Corea del Sur.
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Dylan Andrade disputó ambas Copas del Mundo como defensa central por derecha y pintaba para ser un gran zaguero nacional.
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Andrade se caracterizó como un futbolista con buena altura, gran juego aéreo y excelente salida de balón.
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Dylan Andrade fue parte de la camada de seleccionados juveniles de hace unos años junto a otros futbolistas como Jorge Álvarez, Alejandro Reyes, Deiby Flores, entre otros.
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En las últimas horas Dylan Andrade dio a conocer los motivos de su retiro. "Hoy me toca despedirme del fútbol, ese deporte que durante tantos años fue mi vida, mi pasión y mi sueño", empieza contando en su cuenta de Instagram.
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"Me voy con el corazón lleno de recuerdos, aprendizajes, alegrías, tristezas y momentos que jamás voy a olvidar. Gracias a cada entrenador, compañero, familia, esposa, amigos que creyeron en mí y estuvieron a mi lado durante este camino", añade Andrade.
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"El fútbol me dio muchísimo más de lo que alguna vez imaginé. Me enseñó a luchar, a caer y levantarme, a nunca rendirme y a creer incluso cuando las cosas se pusieron difíciles", prosigue el jugador porteño.
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"Hoy cierro una etapa, pero no me despido de todo lo que el fútbol dejó en mí. Una vez futbolista, siempre futbolista. Gracias, fútbol, por cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida. No llores porque terminó, sonríe porque sucedió!", finaliza Andrade su mensaje.
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En entrevista con Diario El Heraldo, Andrade reveló el motivo de su decisión. "Son varias cosas, muchas cosas que varios futbolistas no lo quieren decir porque tal vez tienen miedo: temas de pagos, torneos cortos, los futbolistas no tenemos beneficios y en Segunda los jugadores no tenemos seguro... Dedicarse al fútbol acá en Honduras ya no está dando y la razón por la que yo me retiro es que el fútbol ya no es un trabajo acá. En Segunda solo cobré dos meses en un equipo y la familia de qué va a comer; del año que estuve en Parrillas solo cobré 6 meses y está bien cuando estás soltero y no hay responsabilidades".
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"Uno se lesiona y quedamos a la intemperie, lo que hacen es mandarlo a la casa; un montón de cosas y muchas personas no ven el trasfondo de lo que pasa el futbolista. ¿Cómo voy a ir a un banco a sacar un préstamo para un casa si el contrato al final solo me pagan 5 o 6 meses? Llegué a un punto que tuve que operar a mi esposa y no tenía dinero a mano, tuve que pedir prestado", dice Andrade.
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En enero del presente año, Dylan fichó por el Brasilia de Río Lindo equipo donde se había mantenido hasta la actualidad. "Me puse a pensar qué va a pasar de aquí a cinco años y todo ese tipo de cosas me puse a pensar, aparte de que es poco el dinero no lo pagan puntual en el Ascenso".
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"Quiero hacer mi casa y me gusta ser responsable, quiero tener mi seguro médico porque en Segunda uno no tiene; si mi mujer se enferma tengo que pedir prestado. Voy a buscar un trabajo y creo que voy a trabajar como maestro de educación física. La decisión la hago pensando en el futuro y el fútbol no me da para eso", sentenció.
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Dylan Andrade mantiene una relación con la joven periodista Axsa Guillén desde hace ya varios años.
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Dylan Andrade contrajo matrimonio con la joven periodista Axsa Guillén el pasado 28 de diciembre de 2024.
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Axsa Guillén ha sido el gran apoyo e inspiración de Dylan Andrade en su carrera deportiva.
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"Para él fue difícil tomar esa decisión, pero muy orgullosa del esposo que tengo", fue el mensaje que Axsa Guillén dedicó a Dylan Andrade.
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