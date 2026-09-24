  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar

La doctora Aída Nallely Canto Urquizo, quien era esposa y madre, murió tras salir de su jornada laboral en un fatal accidente

  • Actualizado: 24 de septiembre de 2026 a las 19:36 -
  • Aneth Flores
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
1 de 16

La comunidad médica de Matamoros y San Pedro, Coahuila, se encuentran de luto por la muerte de la doctora Aída Nallely Canto Urquizo, de 30 años, quien falleció luego de sufrir un aparatoso accidente cuando regresaba de cumplir con su jornada laboral.

 Fotos: redes sociales
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
2 de 16

Aída Nallely trabajaba como médica en el Hospital del ISSSTE de San Pedro y diariamente realizaba el recorrido entre Matamoros y San Pedro, México, para acudir a su centro de trabajo.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
3 de 16

El percance ocurrió la tarde del 23 de septiembre sobre la carretera estatal San Pedro-Tacubaya, donde estuvieron involucrados dos vehículos. Tras el impacto, la doctora quedó gravemente herida y recibió atención de emergencia.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
4 de 16

En el lugar fue localizado un Nissan Versa gris, con placas del estado de Durango, que era conducido por Aída Nallely Canto Urquizo, según los reportes proporcionados sobre el accidente.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
5 de 16

La segunda unidad involucrada era una camioneta Chevrolet Silverado blanca, que llevaba enganchado un remolque marca Wiebe, de color verde y sin placas, de acuerdo con la información del caso.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
6 de 16

Cuando las autoridades llegaron al sitio, el conductor de la camioneta ya no se encontraba en el lugar. Según los reportes, habría abandonado la unidad y escapado después de la colisión.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
7 de 16

Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la doctora y la trasladaron de emergencia al Hospital del ISSSTE de San Pedro. Se trataba del mismo centro médico donde ejercía su profesión y atendía a pacientes.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
8 de 16

Sin embargo, pese a la atención recibida, las lesiones provocadas por el accidente complicaron su estado de salud y Aída Nallely falleció horas después.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
9 de 16

La noticia provocó consternación entre compañeros, pacientes, familiares y amigos, quienes recuerdan a la joven médica por su trato amable, su compromiso profesional y la calidad humana que mostraba durante su trabajo.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
10 de 16

Para quienes compartieron con ella su formación y posteriormente su vida profesional, su muerte representa una pérdida especialmente dolorosa. Aída había dedicado parte importante de su vida a prepararse para atender y ayudar a otras personas.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
11 de 16

Una de sus mejores amigas compartió un extenso mensaje de despedida en el que recordó los años que ambas vivieron durante su formación como médicas, desde la universidad hasta el internado y el servicio social.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
12 de 16

“Hoy me toca despedir a una de esas personas que la vida te pone en el camino y que, sin darte cuenta, terminan siendo parte importante de tu formación y tu historia, mi muy apreciada amiga la Dra. Aída Canto”, escribió.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
13 de 16

En su mensaje, la amiga recordó que conoció a Aída durante la carrera de Medicina y que posteriormente compartieron exámenes, guardias, desvelos, preocupaciones y momentos de alegría. También coincidieron durante el internado en el Antiguo Hospital General de Gómez Palacio y en el servicio social en el Área Sanitaria N.° 3 de Nazas, Durango.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
14 de 16

“Me duele muchísimo que te hayas ido de esta muy inesperada manera. Que hayas caído en el cumplimiento de tu deber, regresando de tu trabajo como Doctora, precisamente después de dedicar tu día a cuidar y ayudar a otras personas”, expresó en la despedida.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
15 de 16

La amiga cerró su mensaje agradeciendo los años compartidos y asegurando que siempre recordará a Aída por las conversaciones, las risas y las guardias que vivieron juntas. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Coahuila deberá realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente y determinar responsabilidades por la muerte de la joven médica.
Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar
16 de 16

Aída Nallely Canto Urquizo también era esposa y madre de una pequeña recién nacida.

Cargar más fotos