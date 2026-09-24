Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar

La comunidad médica de Matamoros y San Pedro, Coahuila, se encuentran de luto por la muerte de la doctora Aída Nallely Canto Urquizo, de 30 años, quien falleció luego de sufrir un aparatoso accidente cuando regresaba de cumplir con su jornada laboral.
Aída Nallely trabajaba como médica en el Hospital del ISSSTE de San Pedro y diariamente realizaba el recorrido entre Matamoros y San Pedro, México, para acudir a su centro de trabajo.
El percance ocurrió la tarde del 23 de septiembre sobre la carretera estatal San Pedro-Tacubaya, donde estuvieron involucrados dos vehículos. Tras el impacto, la doctora quedó gravemente herida y recibió atención de emergencia.
En el lugar fue localizado un Nissan Versa gris, con placas del estado de Durango, que era conducido por Aída Nallely Canto Urquizo, según los reportes proporcionados sobre el accidente.
La segunda unidad involucrada era una camioneta Chevrolet Silverado blanca, que llevaba enganchado un remolque marca Wiebe, de color verde y sin placas, de acuerdo con la información del caso.
Cuando las autoridades llegaron al sitio, el conductor de la camioneta ya no se encontraba en el lugar. Según los reportes, habría abandonado la unidad y escapado después de la colisión.
Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la doctora y la trasladaron de emergencia al Hospital del ISSSTE de San Pedro. Se trataba del mismo centro médico donde ejercía su profesión y atendía a pacientes.
Sin embargo, pese a la atención recibida, las lesiones provocadas por el accidente complicaron su estado de salud y Aída Nallely falleció horas después.
La noticia provocó consternación entre compañeros, pacientes, familiares y amigos, quienes recuerdan a la joven médica por su trato amable, su compromiso profesional y la calidad humana que mostraba durante su trabajo.
Para quienes compartieron con ella su formación y posteriormente su vida profesional, su muerte representa una pérdida especialmente dolorosa. Aída había dedicado parte importante de su vida a prepararse para atender y ayudar a otras personas.
Una de sus mejores amigas compartió un extenso mensaje de despedida en el que recordó los años que ambas vivieron durante su formación como médicas, desde la universidad hasta el internado y el servicio social.
“Hoy me toca despedir a una de esas personas que la vida te pone en el camino y que, sin darte cuenta, terminan siendo parte importante de tu formación y tu historia, mi muy apreciada amiga la Dra. Aída Canto”, escribió.
En su mensaje, la amiga recordó que conoció a Aída durante la carrera de Medicina y que posteriormente compartieron exámenes, guardias, desvelos, preocupaciones y momentos de alegría. También coincidieron durante el internado en el Antiguo Hospital General de Gómez Palacio y en el servicio social en el Área Sanitaria N.° 3 de Nazas, Durango.
“Me duele muchísimo que te hayas ido de esta muy inesperada manera. Que hayas caído en el cumplimiento de tu deber, regresando de tu trabajo como Doctora, precisamente después de dedicar tu día a cuidar y ayudar a otras personas”, expresó en la despedida.
La amiga cerró su mensaje agradeciendo los años compartidos y asegurando que siempre recordará a Aída por las conversaciones, las risas y las guardias que vivieron juntas. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Coahuila deberá realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el accidente y determinar responsabilidades por la muerte de la joven médica.
Aída Nallely Canto Urquizo también era esposa y madre de una pequeña recién nacida.