Querida doctora muere tras aparatoso accidente; conductor huyó del lugar

En su mensaje, la amiga recordó que conoció a Aída durante la carrera de Medicina y que posteriormente compartieron exámenes, guardias, desvelos, preocupaciones y momentos de alegría. También coincidieron durante el internado en el Antiguo Hospital General de Gómez Palacio y en el servicio social en el Área Sanitaria N.° 3 de Nazas, Durango.