La impactante confesión de Roberto Carlos: “Me dejaron la cuenta en cero”

En su caso dijo que no tuvo suficiente control sobre aspectos de su vida financiera y que esa falta de supervisión derivó en una pérdida casi total de su fortuna. Afirma que había pensado en su etapa posterior al retiro antes de dejar la actividad y que, mientras competía, buscó prepararse con una licencia de director deportivo y acuerdos con distintas marcas. Pero ese plan ese plan no evitó los problemas.