La impactante confesión de Roberto Carlos: “Me dejaron la cuenta en cero”

Roberto Carlos vivió un duro revés lejos de las canchas: después de alcanzar la gloria y amasar una importante fortuna gracias al fútbol, terminó perdiéndolo prácticamente todo. Ahora, el exjugador brasileño revela cómo ocurrió y pronuncia una frase que resume aquel difícil momento.
Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y de la selección brasileña, reveló que perdió toda la fortuna que había conseguido como futbolista a raíz de problemas con su entorno, entre ellos un ex representante y miembros de su familia.
El exdefensor de 53 años, que militó durante 11 temporadas en el equipo blanco, relata que llegó a descubrir documentos desconocidos de un día para otro y afirmó que aquella situación dejó sus cuentas en cero.
Roberto Carlos expuso su caso durante el 'Portugal Football Summit', en un panel sobre la construcción de una marca y un legado fuera de las canchas. La conversación abordó la administración del patrimonio de los deportistas cuando se retiran, un terreno en el que, según contó, él cometió errores que le costaron caro.
"Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta en cero. Por causa de empresarios y de cuestiones familiares, perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol", aseguró el brasileño, el declaraciones reproducidas por el diario portugués Record.
Sostuvo que el golpe económico no respondió a un solo factor. Apuntó contra la gestión de un antiguo empresario y mencionó un conflicto familiar, aunque no identificó a las personas involucradas ni detalló qué documentos recibió o qué operaciones derivaron en la pérdida de sus recursos.
La escena que describe refleja la dimensión de la sorpresa que dijo haber sufrido. De acuerdo con su relato, una noche se fue a dormir sin conocer la situación de sus asuntos financieros y al día siguiente recibió una serie de papeles cuya existencia ignoraba.
“Tuve un problema serio con mi exempresario. Tuve un problema familiar muy grave. Un jueves me fui a dormir a medianoche y el viernes recibí un montón de documentos que ni siquiera sabía que existían. Allí perdí toda mi historia", desvela.
Su declaración puso el foco en una situación que suele atravesar a figuras del deporte profesional: la delegación de decisiones patrimoniales en representantes, asesores, familiares o socios comerciales.
En su caso dijo que no tuvo suficiente control sobre aspectos de su vida financiera y que esa falta de supervisión derivó en una pérdida casi total de su fortuna. Afirma que había pensado en su etapa posterior al retiro antes de dejar la actividad y que, mientras competía, buscó prepararse con una licencia de director deportivo y acuerdos con distintas marcas. Pero ese plan ese plan no evitó los problemas.
"Siempre pensé en el después de mi carrera. Eso significa construir una historia como jugador y utilizar tu imagen. Cuando decidí dejar el fútbol, ya tenía la licencia de director deportivo y trabajaba con muchas marcas", señaló.
También explica que ahora utiliza su experiencia como una advertencia para las nuevas generaciones. Sin profundizar sobre las causas jurídicas o financieras de lo ocurrido, admite que comparte los episodios negativos de su vida para que otros jugadores tengan mayor cuidado al administrar el dinero.
"Todo lo malo que me ocurrió en mi vida se lo cuento a los más jóvenes para que no cometan los mismos errores que cometí", apuntó. El mensaje estuvo dirigido, en especial, a deportistas que alcanzan ingresos elevados a edades tempranas y deben tomar decisiones sobre inversiones, contratos, representación e imagen pública.
El campeón del mundo indicó que logró reordenar sus finanzas y su situación personal con el apoyo de Paul Brighten, su socio en la firma Entourage Sport & Entertainment: "Paul reorganizó mi vida. Conseguí reestructurar mi vida financiera y familiar".
Al cierre de la charla, Roberto Carlos aseguró que pudo recuperarse en el plano personal: "Hoy soy un hombre feliz y cuento mi historia para que todos conozcan las cosas buenas y malas que ocurrieron en mi vida".