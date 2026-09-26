Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula

El joven comerciante Edwin Salguero resultó gravemente herido este sábado tras ser atacado a disparos cuando se encontraba en un vehículo rojo tipo pick-up en una gasolinera Texaco del sector El Palenque, en el bulevar del norte de San Pedro Sula, Cortés.
De acuerdo con los informes preliminares y testimonios recabados en la escena, Salguero se encontraba acompañado de su madre cuando fue sorprendido por los atacantes, quienes habrían esperado el momento en que se acercara al vehículo para dispararle en repetidas ocasiones.
Un inspector policial que llegó a la escena informó que varias personas presentes en el lugar señalaron que dos sujetos, que se movilizaban en motocicletas diferentes, permanecían a la espera de la víctima antes de perpetrar el ataque.
“Las personas que estaban en el lugar mencionan que había dos sujetos en dos motocicletas diferentes, esperando a que él se acercara al vehículo para luego proceder con los hechos que sucedieron”, explicó el agente policial.
Salguero se encontraba acompañado de su madre al momento del atentado.
“Andaba con su mamá”, añadió el inspector de policía durante declaraciones brindadas al medio de comunicación HCH.
Tras recibir varios impactos de bala, el joven quedó gravemente herido y fue auxiliado por personas que se encontraban en las inmediaciones de la gasolinera Texaco.
Los testigos trasladaron de emergencia a Salguero hacia una clínica privada, donde ingresó con vida y, según la información preliminar, fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la gravedad de las heridas.
El ataque ocurrió en una zona de alta circulación de personas, ya que en los alrededores de la gasolinera funcionan restaurantes y diferentes establecimientos comerciales.
De acuerdo con el relato de testigos, al joven comerciante “lo agarraron del pelo y lo tirotearon”.
Salguero es señalado en los reportes preliminares como originario de Choloma, Cortés. Hasta el momento, no se habían establecido públicamente las causas que habrían motivado el ataque, pero la Policía comenzó a indagar si se trató de un asalto.
Al lugar se desplazaron equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes comenzaron a recopilar indicios y testimonios para reconstruir la forma en que ocurrió el atentado.