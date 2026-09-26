  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula

Edwin Salguero fue atacado a tiros este sábado en una gasolinera de El Palenque, San Pedro Sula, cuando estaba junto a su madre; dos sujetos en motocicletas le dispararon, según relato de testigos

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 14:50 -
  • Redacción La Prensa
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
1 de 13

El joven comerciante Edwin Salguero resultó gravemente herido este sábado tras ser atacado a disparos cuando se encontraba en un vehículo rojo tipo pick-up en una gasolinera Texaco del sector El Palenque, en el bulevar del norte de San Pedro Sula, Cortés.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
2 de 13

De acuerdo con los informes preliminares y testimonios recabados en la escena, Salguero se encontraba acompañado de su madre cuando fue sorprendido por los atacantes, quienes habrían esperado el momento en que se acercara al vehículo para dispararle en repetidas ocasiones.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
3 de 13

Un inspector policial que llegó a la escena informó que varias personas presentes en el lugar señalaron que dos sujetos, que se movilizaban en motocicletas diferentes, permanecían a la espera de la víctima antes de perpetrar el ataque.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
4 de 13

“Las personas que estaban en el lugar mencionan que había dos sujetos en dos motocicletas diferentes, esperando a que él se acercara al vehículo para luego proceder con los hechos que sucedieron”, explicó el agente policial.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
5 de 13

Salguero se encontraba acompañado de su madre al momento del atentado.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
6 de 13

“Andaba con su mamá”, añadió el inspector de policía durante declaraciones brindadas al medio de comunicación HCH.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
7 de 13

Tras recibir varios impactos de bala, el joven quedó gravemente herido y fue auxiliado por personas que se encontraban en las inmediaciones de la gasolinera Texaco.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
8 de 13

Los testigos trasladaron de emergencia a Salguero hacia una clínica privada, donde ingresó con vida y, según la información preliminar, fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la gravedad de las heridas.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
9 de 13

El ataque ocurrió en una zona de alta circulación de personas, ya que en los alrededores de la gasolinera funcionan restaurantes y diferentes establecimientos comerciales.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
10 de 13

De acuerdo con el relato de testigos, al joven comerciante “lo agarraron del pelo y lo tirotearon”.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
11 de 13

Salguero es señalado en los reportes preliminares como originario de Choloma, Cortés. Hasta el momento, no se habían establecido públicamente las causas que habrían motivado el ataque, pero la Policía comenzó a indagar si se trató de un asalto.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
12 de 13

Al lugar se desplazaron equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes comenzaron a recopilar indicios y testimonios para reconstruir la forma en que ocurrió el atentado.
Edwin Salguero es el joven comerciante tiroteado en el bulevar del norte de San Pedro Sula
13 de 13
Cargar más fotos