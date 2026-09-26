“Cristiano Ronaldo" de Honduras reportado como desaparecido: revelan dónde estaba y qué le pasó

El joven hondureño Roger Casalegno, conocido en redes sociales como el “CR7 Catracho”, vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de protagonizar una nueva situación que rápidamente ha generado reacciones entre sus seguidores.
Su nombre se hizo viral hace algún tiempo por el gran parecido físico que muchos le atribuían con Cristiano Ronaldo.
Aquella comparación generó todo tipo de reacciones y lo convirtió rápidamente en tendencia en distintas plataformas digitales.
Gracias a esa popularidad, Casalegno logró abrirse algunas puertas dentro del fútbol nacional.
Incluso tuvo la oportunidad de entrenar con el Real Sociedad de Tocoa, equipo de la Liga Nacional de Honduras.
Desde entonces, el joven nunca ocultó su deseo de convertirse en futbolista profesional.
Sin embargo, su anhelo de debutar en la primera división hondureña nunca llegó a concretarse.
Tras su repentina desaparición de redes sociales, durante más de un año poco o nada se supo de su paradero.
En las últimas horas, su nombre volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez por una situación que generó preocupación entre sus familiares y seguidores.
Casalegno había sido reportado como desaparecido luego de que sus seres queridos pasaran varios días sin tener noticias de él.
La familiar explicó que llevaban aproximadamente dos días sin saber dónde se encontraba Roger y pidió a la población comunicarse si tenía información.
El mensaje rápidamente comenzó a circular entre usuarios de las plataformas digitales, aumentando la búsqueda del conocido creador de contenido.
Finalmente, personas cercanas confirmaron que Roger Casalegno fue localizado y se encontraba nuevamente junto a sus familiares.
Después de aparecer, el propio “CR7 Catracho” explicó el motivo por el que no había podido comunicarse con sus seres queridos.
Según su versión, su teléfono celular cayó al agua y terminó dañándose, por lo que quedó incomunicado durante ese período.
La situación provocó alivio entre quienes habían seguido con preocupación las publicaciones relacionadas con su desaparición.
Sin embargo, personas de su entorno también han hablado sobre otros factores que estarían relacionados con sus constantes ausencias.