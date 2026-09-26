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“Cristiano Ronaldo" de Honduras reportado como desaparecido: revelan dónde estaba y qué le pasó

Roger Casalegno volvió a generar preocupación luego de ser reportado como desaparecido.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 18:39 -
  • Redacción La Prensa
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El joven hondureño Roger Casalegno, conocido en redes sociales como el “CR7 Catracho”, vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de protagonizar una nueva situación que rápidamente ha generado reacciones entre sus seguidores.
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Su nombre se hizo viral hace algún tiempo por el gran parecido físico que muchos le atribuían con Cristiano Ronaldo.
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Aquella comparación generó todo tipo de reacciones y lo convirtió rápidamente en tendencia en distintas plataformas digitales.
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Gracias a esa popularidad, Casalegno logró abrirse algunas puertas dentro del fútbol nacional.
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Incluso tuvo la oportunidad de entrenar con el Real Sociedad de Tocoa, equipo de la Liga Nacional de Honduras.
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Desde entonces, el joven nunca ocultó su deseo de convertirse en futbolista profesional.
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Sin embargo, su anhelo de debutar en la primera división hondureña nunca llegó a concretarse.
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Tras su repentina desaparición de redes sociales, durante más de un año poco o nada se supo de su paradero.
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En las últimas horas, su nombre volvió a aparecer en redes sociales, pero esta vez por una situación que generó preocupación entre sus familiares y seguidores.
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Casalegno había sido reportado como desaparecido luego de que sus seres queridos pasaran varios días sin tener noticias de él.
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La familiar explicó que llevaban aproximadamente dos días sin saber dónde se encontraba Roger y pidió a la población comunicarse si tenía información.
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El mensaje rápidamente comenzó a circular entre usuarios de las plataformas digitales, aumentando la búsqueda del conocido creador de contenido.
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Finalmente, personas cercanas confirmaron que Roger Casalegno fue localizado y se encontraba nuevamente junto a sus familiares.
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Después de aparecer, el propio “CR7 Catracho” explicó el motivo por el que no había podido comunicarse con sus seres queridos.
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Según su versión, su teléfono celular cayó al agua y terminó dañándose, por lo que quedó incomunicado durante ese período.
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La situación provocó alivio entre quienes habían seguido con preocupación las publicaciones relacionadas con su desaparición.
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Sin embargo, personas de su entorno también han hablado sobre otros factores que estarían relacionados con sus constantes ausencias.
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