Amante de Caleb Flynn revela mensajes previos al crimen de su esposa en Ohio

Los últimos mensajes entre ambos, según el testimonio presentado ante el jurado, fueron intercambiados alrededor de las 12:45 de la madrugada del 16 de febrero. Caleb le escribió que ese sería un día que nunca olvidaría y Botner le respondió que estaba a punto de ser libre. Menos de dos horas después, Caleb llamó al 911 para reportar que un intruso había entrado a la vivienda y había disparado contra Ashley.