Amante de Caleb Flynn revela mensajes previos al crimen de su esposa en Ohio

Alleigha Botner, la mujer que mantuvo una relación amorosa con Caleb Flynn, declaró ante el jurado en el juicio contra el exconcursante de American Idol por la muerte de su esposa, Ashley Flynn, y detalló los mensajes que ambos intercambiaron antes del crimen ocurrido en febrero de 2026.
Botner relató que conoció a Caleb cuando era estudiante en prácticas y él estaba involucrado en el equipo de adoración de la iglesia. Inicialmente no sabía que estaba casado, pues, según su testimonio, no llevaba anillo de boda.
Posteriormente, descubrió que tenía esposa y, con el tiempo, la relación entre ambos se convirtió en romántica y sexual.
La joven reconoció ante el jurado que sabía que Caleb estaba casado y que consideraba incorrecta la relación. También declaró que él le decía que Ashley le había sido infiel, que la veía más como una compañera de cuarto y que permanecía en el matrimonio principalmente por sus hijas.
Según Botner, Caleb hablaba de forma negativa de Ashley y de la familia de ella. La pareja llegó a intercambiar más de 107,000 mensajes durante su relación, con jornadas en las que, de acuerdo con su testimonio, podían enviarse alrededor de 300 mensajes.
También compartían fotografías y videos.Botner contó que Caleb incluso le enviaba videos en los que recorría su vivienda para demostrarle que no había nadie más en el lugar. También declaró que él le había mostrado dónde guardaba un arma en la consola de su vehículo.
Botner también reconoció haber participado en conversaciones de ese tipo. Según el material presentado en el juicio, ella llegó a escribirle a Caleb: “Quiero matarla, Caleb”, a lo que él respondió: “Eso hace dos de nosotros”.
La testigo ha sostenido, sin embargo, que cuando hablaba de que Ashley se fuera se refería a que Caleb terminara su matrimonio y no a un asesinato.
Durante los meses previos a febrero de 2026, Botner dijo que presionó reiteradamente a Caleb para que abandonara a Ashley. Según su testimonio, le puso plazos en octubre, noviembre, diciembre y enero, porque él le había prometido varias veces que terminaría su matrimonio, pero no cumplía. Finalmente, ella terminó la relación y dejaron de comunicarse hasta el Día de San Valentín, el 14 de febrero.
Ese día, según Botner, Caleb volvió a contactarla y le aseguró que finalmente iba a abandonar a Ashley. Ambos hablaron personalmente después de la iglesia y él le habría dicho que pensaba hablar con los padres de Ashley y con sus hijas, organizar otro trabajo y alojamiento en un hotel y marcharse de la vivienda.
El 15 de febrero, Botner comenzó a enviarle información sobre divorcio y custodia. También intercambió con él información relacionada con la eliminación de mensajes y sobre qué evidencias de una relación sexual podrían ser utilizadas durante un proceso de divorcio.
Caleb, según ella, le dijo que “está sucediendo” y que el día siguiente sería importante porque finalmente estaría libre.
Los últimos mensajes entre ambos, según el testimonio presentado ante el jurado, fueron intercambiados alrededor de las 12:45 de la madrugada del 16 de febrero. Caleb le escribió que ese sería un día que nunca olvidaría y Botner le respondió que estaba a punto de ser libre. Menos de dos horas después, Caleb llamó al 911 para reportar que un intruso había entrado a la vivienda y había disparado contra Ashley.
Botner dijo que se enteró de la muerte de Ashley al día siguiente, después de recibir un mensaje relacionado con la noticia. También relató que inicialmente negó ante los investigadores que hubiera mantenido una relación sexual con Caleb porque tenía miedo de afectar su reputación, perder su trabajo y quedar involucrada en una investigación por asesinato. Finalmente, después de que los investigadores le mostraran información que ya tenían, admitió la relación.
La testigo también explicó que dos elementos electrónicos de posible interés para la investigación ya no estaban disponibles. Aseguró que su teléfono se dañó después de caer al agua mientras navegaba en kayak durante un viaje a Florida en enero y que posteriormente perdió una computadora portátil mientras viajaba, por lo que presentó una reclamación relacionada con el equipo.
Durante el interrogatorio, Botner admitió que sentía rechazo hacia Ashley y que quería que desapareciera de la vida de Caleb, pero insistió en que creía que él pretendía divorciarse y no asesinarla. También declaró que las autoridades nunca registraron su apartamento o vehículo ni recopilaron su ADN y que los fiscales no le prometieron ningún beneficio a cambio de su testimonio.
El testimonio de Botner se convirtió así en una de las principales piezas presentadas por la Fiscalía para mostrar la relación que mantenía con Caleb y las conversaciones que ambos sostuvieron antes de la muerte de Ashley. La defensa todavía tiene la oportunidad de cuestionar su versión y el proceso judicial continúa. Caleb Flynn se ha declarado no culpable de los cargos relacionados con la muerte de su esposa.