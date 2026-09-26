Moisés Duarte lleva la música latinoamericana a "Ole Tiny Dorm" de St. Olaf

El talento del tenor hondureño Moisés Duarte Jr. vuelve a proyectarse desde Estados Unidos con una producción audiovisual que combina música latinoamericana, naturaleza y una propuesta diferente. El artista protagoniza "Moisés Duarte: An Ole Tiny Dorm Music Film", disponible en YouTube desde el 24 de septiembre en el canal Ole Tiny Dorm.
La sesión marca un momento especial para el proyecto de St. Olaf College, en Minnesota, ya que se trata de la primera grabación de "Ole Tiny Dorm" realizada fuera de una residencia estudiantil. En esta ocasión, Duarte, integrante de la promoción de 2027, lleva su voz a los paisajes naturales de St. Olaf Natural Lands, en Northfield.
Interpretada completamente en español, la producción propone un recorrido musical por América Latina, desde el Caribe hasta los Andes. El repertorio reúne canciones relacionadas con el amor, la migración y la lucha social, conceptos que convergen bajo una idea central expresada por el propio proyecto: "¡Amo, lloro, canto y sueño!".
El setlist incluye "Alma Llanera", de Pedro Elías Gutiérrez y Rafael Bolívar Coronado; "La Maza", de Silvio Rodríguez; "Oh, Que Será", de Chico Buarque; "La Bikina", en la versión popularizada por Luis Miguel; y "Oración del Remanso", de Jorge Fandermole. La selección reúne distintas épocas, estilos y geografías de la música latinoamericana.
Duarte no está solo en esta experiencia. El tenor comparte la sesión con sus "Amigos": Leif Olsen, en el piano; Holden Peckenpaugh, en el bajo; Ben Quist, en la guitarra; y Will Christensen, en la percusión. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Duarte y Sahib Isac Singh Rognan.
La propuesta audiovisual conserva el espíritu íntimo que caracteriza a "Ole Tiny Dorm", una iniciativa de St. Olaf College inspirada en el reconocido formato "Tiny Desk Concerts" de NPR. Sin embargo, esta vez el tradicional espacio reducido da paso a un escenario natural, con los paisajes de Northfield como parte de la experiencia.
El proyecto universitario busca destacar las actuaciones de músicos estudiantes de diferentes géneros y antecedentes, ya sean solistas, dúos o agrupaciones. Sus producciones combinan interpretaciones en vivo con una estética cercana, sencilla y cuidadosamente realizada por integrantes de la propia comunidad estudiantil.
En el caso de Duarte, el trabajo también implicó una participación activa detrás de cámaras. Además de interpretar y colaborar en los arreglos musicales, formó parte del equipo de diseño gráfico de la producción. La grabación contó con Isaac Kitange como productor, además de labores de cámara, edición, fotografía de sesión, sonido, masterización y producción técnica a cargo de estudiantes y colaboradores de St. Olaf.
La producción recibió apoyo de distintas áreas de la institución, entre ellas St. Olaf College Libraries, St. Olaf Broadcast Media Services, The Lion’s Pause, Residence Life y St. Olaf Marketing & Communications. También participaron colaboradores vinculados con The Taylor Center for Equity & Inclusion, Office of Student Activities, St. Olaf Public Safety y St. Olaf Natural Lands.
Para Duarte, esta nueva producción se suma a una trayectoria que comenzó a destacar en Honduras y que posteriormente se ha extendido a escenarios internacionales. El joven tenor, compositor y músico, originario de Siguatepeque, Comayagua, ganó en 2022 la primera edición del Festival Nacional de la Canción con "No Debí" y posteriormente obtuvo la Medalla de Plata en la categoría Young Artist del Manhattan International Music Competition. Actualmente estudiante de música en St. Olaf College, Duarte también ha llevado su talento a Europa, con presentaciones y giras en países como Italia y Bulgaria.