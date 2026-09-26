Moisés Duarte lleva la música latinoamericana a "Ole Tiny Dorm" de St. Olaf

Para Duarte, esta nueva producción se suma a una trayectoria que comenzó a destacar en Honduras y que posteriormente se ha extendido a escenarios internacionales. El joven tenor, compositor y músico, originario de Siguatepeque, Comayagua, ganó en 2022 la primera edición del Festival Nacional de la Canción con "No Debí" y posteriormente obtuvo la Medalla de Plata en la categoría Young Artist del Manhattan International Music Competition. Actualmente estudiante de música en St. Olaf College, Duarte también ha llevado su talento a Europa, con presentaciones y giras en países como Italia y Bulgaria.