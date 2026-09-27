Gilberto Mora y una noticia que sacude al fútbol: ¿Al Real Madrid?

La precocidad de Gilberto Mora es uno de los aspectos que más ha llamado la atención. El mexicano debutó en la Primera División con Xolos de Tijuana cuando apenas tenía 15 años, dando sus primeros pasos en el máximo circuito mientras todavía era menor de edad. Su crecimiento también llamó la atención de la Selección Mexicana. Con apenas 16 años recibió la oportunidad de formar parte del combinado absoluto bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.