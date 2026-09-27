Gilberto Mora y una noticia que sacude al fútbol: ¿Al Real Madrid?

El mexicano Gilberto Mora continúa dando pasos importantes en su meteórica carrera y su nombre ya aparece en el radar de algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid.
El joven futbolista mexicano, que apenas tiene 17 años, ha despertado un creciente interés gracias a sus actuaciones con Xolos de Tijuana y, especialmente, por lo que viene demostrando con la Selección Mexicana.
De acuerdo con información publicada por el diario AS, el Real Madrid tiene "absolutamente monitorizado" al mediocampista mexicano, por lo que el conjunto español se encuentra siguiendo de cerca su evolución.
La relación entre el club blanco y Rafaela Pimenta, representante del jugador, es otro de los elementos que podrían facilitar un eventual acercamiento en el futuro.
El interés del conjunto español se encuentra en una etapa de seguimiento, mientras el futbolista continúa acumulando experiencia y protagonismo tanto en el fútbol mexicano como con el combinado nacional.
El interés del Real Madrid se explica por el crecimiento que ha tenido Mora durante los últimos meses. Con apenas 17 años, el mexicano ya acumula experiencia en Primera División y con la selección absoluta, algo que lo ha colocado entre los jóvenes talentos que están siendo observados desde Europa.
Según la información de AS, el club madridista mantiene al futbolista "absolutamente monitorizado", aunque esto no significa que exista actualmente una oferta formal o una negociación avanzada.
Uno de los elementos que podría tener relevancia en un eventual movimiento es la representación de Rafaela Pimenta. La reconocida agente mantiene una relación profesional con el futbolista y también ha trabajado en operaciones relacionadas con importantes jugadores del fútbol europeo.
La propia Pimenta ya se ha referido al futuro del mexicano y a la posibilidad de que dé el salto al fútbol europeo. En una entrevista con TUDN, la representante dejó claro que no solamente se trata de encontrar un club, sino también de elegir el momento adecuado para que el jugador dé ese paso.
El Real Madrid no sería el único gigante español que estaría siguiendo los pasos del joven mexicano. De acuerdo con información publicada por prensa española, el Barcelona también tendría interés en Gilberto Mora, por lo que el futbolista comienza a ser relacionado con dos de los clubes más importantes del fútbol mundial.
Diario Sport de España con la noticia de que Barcelona y Real Madrid tienen en la mira al mexicano Gilberto Mora.
Sin embargo, cualquier posible movimiento dependerá de múltiples factores, entre ellos el desarrollo del jugador, las condiciones contractuales y las decisiones que tome Tijuana respecto a una eventual transferencia.
El conjunto fronterizo tomó medidas para proteger el futuro de una de sus principales joyas. En junio, Gilberto Mora renovó su contrato con Tijuana hasta 2029, en un acuerdo que el propio club presentó como uno de los contratos más importantes firmados por un futbolista en su historia.
La precocidad de Gilberto Mora es uno de los aspectos que más ha llamado la atención. El mexicano debutó en la Primera División con Xolos de Tijuana cuando apenas tenía 15 años, dando sus primeros pasos en el máximo circuito mientras todavía era menor de edad. Su crecimiento también llamó la atención de la Selección Mexicana. Con apenas 16 años recibió la oportunidad de formar parte del combinado absoluto bajo la dirección técnica de Javier Aguirre.
La noche del sábado 26 de septiembre volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes apariciones del fútbol mexicano. En el amistoso frente a Colombia, Mora marcó el gol del empate y estableció un nuevo récord con la Selección Mexicana.
Con 17 años y 347 días, el mediocampista se convirtió en el goleador más joven en la historia del combinado mexicano, superando la marca que anteriormente pertenecía a Carlos Vela.
Después del encuentro, el propio futbolista reconoció la importancia del momento que estaba viviendo. "Estoy muy contento de poder jugar un partido más y de poder meter gol. Era un sueño que tenía siempre. Agradezco a la afición, a la gente", expresó Mora tras el partido.
El joven mexicano ha conseguido colocarse en el radar de clubes de primer nivel. El Real Madrid lo mantiene bajo seguimiento, mientras que medios españoles también han relacionado al Barcelona con el futbolista.
A sus 17 años, Mora todavía tiene un largo camino por recorrer. Su evolución, sus próximas actuaciones con Tijuana y la Selección Mexicana serán determinantes para definir cuándo y cómo podría producirse un eventual salto al fútbol europeo.
Mientras tanto, el mexicano continúa escribiendo una historia que comenzó siendo apenas un adolescente y que ahora lo coloca bajo la mirada de algunos de los clubes más poderosos del mundo.