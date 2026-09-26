Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: "Mataron a mi bebé"

La tristeza y la consternación se apoderaron de familiares, amigos y personas vinculadas al fútbol tras conocerse el asesinato de un joven futbolista hondureño.
La víctima fue identificada como Jorge Mauricio Rodríguez Reyes, conocido cariñosamente como “Toto”, quien además de ser estudiante y vecino del sector, tenía una estrecha relación con el fútbol.
El menor formaba parte de las reservas del Club Deportivo Choloma y también integraba equipos de la Liga Menor de Fútbol de Choloma.
El violento ataque ocurrió en la primera avenida del barrio San Antonio, a pocos metros de la vivienda donde residía el adolescente.
De acuerdo con información preliminar, varios individuos habrían seguido a Jorge Mauricio hasta alcanzarlo en ese sector y, posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.
El estruendo de los disparos alertó a los vecinos, quienes posteriormente salieron de sus viviendas y se encontraron con la escena. Familiares y personas cercanas al menor llegaron al lugar tras conocer lo sucedido, protagonizando momentos de profundo dolor por la muerte del joven.
Familiares de Jorge Mauricio manifestaron que, según la información que manejan, el ataque habría ocurrido con la intención de despojarlo de su teléfono celular. Esta versión deberá ser investigada y confirmada por las autoridades encargadas de esclarecer el crimen.
Elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 10 (UMEP-10) se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias y resguardar la escena. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad o captura de los responsables, ni han establecido de manera oficial el móvil del crimen.
El sector donde ocurrió el hecho se encuentra conectado con la carretera que conduce hacia la zona conocida como Kilómetro y el Puente Negro, un punto de tránsito importante en Choloma.
La muerte de Jorge Mauricio también provocó tristeza dentro del fútbol menor de Choloma, donde el adolescente era conocido por su participación en diferentes equipos y procesos deportivos.
La Liga Menor de Fútbol de Choloma confirmó su vínculo con el deporte y publicó una nota de duelo tras conocer el asesinato del joven, destacando que Rodríguez Reyes formaba parte de la Selección Cholomeña y de AF Panteras.
El fallecimiento de “Toto” ha dejado un profundo pesar entre sus compañeros, entrenadores, amigos y familiares, quienes lo recuerdan como un joven apasionado por el fútbol y con toda una vida por delante.
"Mataron a mi bebé Dios mío. Solo quería ser futbolista", fueron las desgarradoras palabras de su madre.