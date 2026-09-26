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Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: "Mataron a mi bebé"

En medio de la tragedia, su madre protagonizó una desgarradora escena y, entre lágrimas, lamentó la pérdida de su hijo.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 20:00 -
  • Redacción La Prensa
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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La tristeza y la consternación se apoderaron de familiares, amigos y personas vinculadas al fútbol tras conocerse el asesinato de un joven futbolista hondureño.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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La víctima fue identificada como Jorge Mauricio Rodríguez Reyes, conocido cariñosamente como “Toto”, quien además de ser estudiante y vecino del sector, tenía una estrecha relación con el fútbol.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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El menor formaba parte de las reservas del Club Deportivo Choloma y también integraba equipos de la Liga Menor de Fútbol de Choloma.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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El violento ataque ocurrió en la primera avenida del barrio San Antonio, a pocos metros de la vivienda donde residía el adolescente.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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De acuerdo con información preliminar, varios individuos habrían seguido a Jorge Mauricio hasta alcanzarlo en ese sector y, posteriormente, le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar del lugar.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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El estruendo de los disparos alertó a los vecinos, quienes posteriormente salieron de sus viviendas y se encontraron con la escena. Familiares y personas cercanas al menor llegaron al lugar tras conocer lo sucedido, protagonizando momentos de profundo dolor por la muerte del joven.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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Familiares de Jorge Mauricio manifestaron que, según la información que manejan, el ataque habría ocurrido con la intención de despojarlo de su teléfono celular. Esta versión deberá ser investigada y confirmada por las autoridades encargadas de esclarecer el crimen.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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Elementos de la Unidad Metropolitana de Prevención N.º 10 (UMEP-10) se desplazaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias y resguardar la escena. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad o captura de los responsables, ni han establecido de manera oficial el móvil del crimen.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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El sector donde ocurrió el hecho se encuentra conectado con la carretera que conduce hacia la zona conocida como Kilómetro y el Puente Negro, un punto de tránsito importante en Choloma.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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La muerte de Jorge Mauricio también provocó tristeza dentro del fútbol menor de Choloma, donde el adolescente era conocido por su participación en diferentes equipos y procesos deportivos.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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La Liga Menor de Fútbol de Choloma confirmó su vínculo con el deporte y publicó una nota de duelo tras conocer el asesinato del joven, destacando que Rodríguez Reyes formaba parte de la Selección Cholomeña y de AF Panteras.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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El fallecimiento de “Toto” ha dejado un profundo pesar entre sus compañeros, entrenadores, amigos y familiares, quienes lo recuerdan como un joven apasionado por el fútbol y con toda una vida por delante.
Conmoción en Choloma por asesinato de joven futbolista: Mataron a mi bebé
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"Mataron a mi bebé Dios mío. Solo quería ser futbolista", fueron las desgarradoras palabras de su madre.
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