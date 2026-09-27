Vaguada provocará lluvias con actividad eléctrica en Honduras este domingo

Tegucigalpa. La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la convergencia de viento y humedad proveniente tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, sumada a la formación de una vaguada en superficie, mantendrá condiciones inestables en el territorio nacional este domingo 27 de septiembre de 2026.

El reporte oficial señala que el fenómeno meteorológico provocará un incremento paulatino en la nubosidad, así como lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, los cuales vendrán acompañados de tormentas eléctricas en la mayor parte de las regiones del país.

Las autoridades advierten que los mayores acumulados de agua y las precipitaciones más intensas se registrarán sobre todo en las zonas del occidente, centro y sur de Honduras, por lo que instan a la población de dichos sectores a mantenerse alerta ante posibles inundaciones urbanas o deslizamientos.

Respecto a las condiciones marítimas, el pronóstico establece que el oleaje en el litoral caribeño se mantendrá entre los 1 y 3 pies de altura, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará alturas de 2 a 4 pies.

Asimismo, la jornada cuenta con la salida del sol registrada a las 05:38 a.m. y su puesta prevista a las 05:41 p.m., bajo la influencia de la fase de Luna Llena.

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Frente a la constante actividad eléctrica y el aumento de lluvias, Copeco reitera las medidas de precaución habituales, entre ellas evitar el cruce de ríos o quebradas crecidas, asegurar techos y alejarse de árboles u objetos metálicos expuestos durante las tormentas.