Honduras prepara inicio de programa de estimulación de nubes

Tegucigalpa, Francisco Morazán. Honduras se prepara para iniciar este sábado un programa de estimulación de nubes ante el déficit de lluvias que afecta al país, especialmente en las zonas del Corredor Seco. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y el sector privado, contempla intervenir entre 1.8 y 2.3 millones de hectáreas mediante aproximadamente 20 vuelos durante un período de dos a tres meses, informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Para definir los momentos y lugares adecuados para realizar cada vuelo, técnicos de la SAG mantienen coordinación con especialistas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), a través del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Los especialistas monitorean variables como la temperatura, la humedad y la formación de nubes, debido a que no todas las formaciones nubosas reúnen las condiciones necesarias para aplicar el procedimiento. Víctor Torres, piloto de la aeronave y representante de Startup Renaissance, explicó que existe la posibilidad de realizar el primer vuelo este sábado si las condiciones meteorológicas son favorables. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

“Existe la posibilidad de que las condiciones sean favorables este sábado después de las 3:00 o 6:00 de la tarde”, señaló Torres, quien recalcó que la decisión final dependerá de las evaluaciones meteorológicas realizadas en tiempo real.

Utilizarán yoduro de plata

El programa contempla la utilización de yoduro de plata, sustancia que será dispersada desde una aeronave adaptada para desarrollar el proceso de estimulación de nubes. La técnica busca aprovechar determinadas condiciones atmosféricas para favorecer la formación de precipitaciones. Sin embargo, la realización de cada vuelo estará sujeta a las condiciones meteorológicas identificadas por los especialistas.

Las autoridades esperan que la iniciativa contribuya a mejorar la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas y ganaderas, sectores afectados por la reducción de las precipitaciones y los bajos niveles registrados en algunas reservas de agua.

Corredor Seco, entre las zonas prioritarias

La intervención tendrá como prioridad el Corredor Seco, una de las zonas más afectadas por el déficit de lluvias. El programa también contempla sectores vinculados con las cuencas que abastecen las represas del Distrito Central y Comayagüela, el Alto Aguán y afluentes relacionados con la represa El Cajón.