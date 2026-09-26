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Luis Palma sorprende y buenas noticias: así fue el entreno de Honduras tras amarga derrota

La Bicolor pone su mirada en Jamaica con dos buenas noticias tras el debut desastroso ante Surinam.

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 13:20 -
  • Redacción La Prensa
Luis Palma sorprende y buenas noticias: así fue el entreno de Honduras tras amarga derrota
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La Selección de Honduras volvió al trabajo después de la amarga derrota contra Surinam en el debut oficial de José Francisco Molina en la Concacaf Nations League.

 FOTOS: David Romero
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Edrick Menjívar fue uno de los que dio la cara en la Selección de Honduras tras la dolorosa derrota contra Surinam en la Liga de Naciones de la Concacaf.
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Keyrol Figueroa encabezó la llegada de la Selección Nacional de Honduras al Estadio Nacional Chelato Uclés.
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Miembros de limpieza trabajaron temprano en el estadio Nacional Chelato Uclés horas después del partido Honduras vs Surinam.
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Autoridades del Estadio Nacional le dieron una pintada al recinto tras el duelo ante Surinam. Aquí recibiremos a Jamaica.
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Francis Hernández, director deportivo de la Selección de Honduras, reveló que no pudo dormir al revisar dos veces el partido que la Bicolor perdió ante Surinam.
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Los seleccionados nacionales se relajaron antes del intenso entreno matutino. Todo esto previo al viaje a Jamaica.
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Los seleccionados nacionales están golpeados, pero saben que este lunes puede haber revancha ante Jamaica. Un triunfo nos regresa al camino.
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Los seleccionados nacionales entrenaron bajo el intenso sol de Tegucigalpa. Francisco Molina siguió de cerca el entrenamiento.
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Una de las buenas noticias en la Selección de Honduras es que Edwin Rodríguez entró en la recta final de su recuperación, la cual ha intensificado este sábado. Sigue siendo duda ante Jamaica.
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Edwin Rodríguez podría apuntar para el choque ante Martinica, pero podría darnos una sorpresa el lunes. Ayer hizo falta en el 11 titular contra Surinam.
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Honduras visita a Jamaica este lunes a las 6 de la tarde hora catracha. Kingston, donde jamás hemos ganado, lo visitamos por la fecha dos de la Nations League.
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Jonathan Rubio tampoco estaba alegre por el resultado de ayer, pero el lunes podría tener revancha ante Jamaica.
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Los seleccionados nacionales están golpeados, pero saben que este lunes puede haber revancha ante Jamaica. Un triunfo nos regresa al camino.
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Luis Palma sorprendió con su curioso entreno. El jugador del Lech Poznan no se puso los tacos al momento de dar las vueltas en el recinto capitalino.
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Así estuvo entrenando Luis Palma en la cancha del estadio Nacional Chelato Uclés.
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Otra buena noticia: Dereck Moncada solamente sufrió calambres y estaría disponible ante Jamaica.
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Bryan Róchez marcó uno de los goles de Honduras ante Surinam y podría repetir en el 11 titular en Jamaica.
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La Selección de Honduras aún no gana con José Francisco Molina como entrenador: suma dos derrotas y un empate en sus primeros tres partidos.
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