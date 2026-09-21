Siembra de nubes ahora abarcará 2.3 millones de hectáreas: ¿cuánto costará?

San Pedro Sula, Honduras. El programa con el que Honduras intentará aumentar las lluvias en las zonas golpeadas por la sequía amplió su alcance: las autoridades proyectan ahora intervenir hasta 2.3 millones de hectáreas, unas 300,000 más que el máximo de dos millones anunciado inicialmente. La nueva cobertura equivale a aproximadamente 23,000 kilómetros cuadrados. Para desarrollar el programa se contemplan 20 vuelos durante un período de dos a tres meses, con una inversión estimada de US$600,000 (unos L16 millones al cambio actual), de acuerdo con la información divulgada este 21 de septiembre. Si el monto se distribuyera uniformemente entre las operaciones, el programa representa un costo promedio de alrededor de US$30,000 por vuelo. No significa, sin embargo, que cada vuelo tendrá el mismo recorrido, duración o costo, pues las operaciones dependerán de dónde se encuentren las nubes aptas para ser intervenidas.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina, explicó que la prioridad continúa siendo el Corredor Seco, además de las cuencas que abastecen al Distrito Central, sectores relacionados con la represa hidroeléctrica El Cajón y el Alto Aguán. La planificación conocida hasta ahora establece dos grandes polígonos de trabajo: uno sobre el Corredor Seco y otro en la zona productiva del norte del país. Cenaos ha explicado que la ubicación concreta de cada vuelo dependerá de variables meteorológicas como humedad, inestabilidad de la atmósfera y presencia de corrientes ascendentes.

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El incremento hasta 2.3 millones de hectáreas supone una ampliación de aproximadamente 15% respecto al techo de dos millones de hectáreas que la Secretaría de Agricultura y Ganadería había divulgado el 18 de septiembre. En ese primer anuncio oficial, la SAG informó que la aeronave ya estaba en Honduras y que las operaciones comenzarían únicamente cuando se identificaran nubes apropiadas. Ese condicionante será determinante. Los 20 vuelos contratados no equivalen a 20 días consecutivos de operaciones ni garantizan que puedan ejecutarse cuando las autoridades lo deseen. La siembra de nubes no produce sistemas nubosos desde cero: necesita encontrar nubes que ya contengan humedad suficiente. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que la modificación artificial del tiempo puede alterar procesos dentro de determinadas nubes, pero no tiene capacidad para crear grandes sistemas nubosos o transportar humedad hacia regiones donde las condiciones atmosféricas no existen. También señala que los resultados obtenidos en una región o bajo determinado tipo de nube no pueden trasladarse automáticamente a otro ambiente.

Este punto es especialmente relevante para Honduras. La empresa mexicana Startup Renaissance, que participará en las operaciones, ha asegurado que sus proyectos han logrado incrementos importantes de precipitación y plantea para Honduras aumentos de al menos 40%; sin embargo, estas cifras corresponden a estimaciones y antecedentes reportados por la propia compañía, no a resultados todavía medidos en territorio hondureño.

