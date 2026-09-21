A Támara envían al pastor Alberto Parra, acusado de abuso

Santa Bárbara, Honduras. El juez que conoce el caso dictó prisión preventiva contra el pastor argentino Alberto Remigio Parra, de 46 años, acusado por presuntos delitos sexuales en perjuicio de dos jóvenes en la aldea La Cuchilla, municipio de La Arada, Santa Bárbara.
Tras la resolución judicial, Parra será remitido al Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde permanecerá mientras continúa el proceso en su contra. La audiencia preliminar quedó programada para el 20 de octubre.
El caso salió a la luz el pasado 17 de septiembre, cuando agentes policiales detuvieron a Parra luego de una denuncia relacionada con una supuesta agresión sexual ocurrida durante una jornada de oración en una vivienda de La Cuchilla. De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre se presentó en la comunidad como pastor evangélico y participaba en oraciones que, según testimonios, tenían como propósito realizar una supuesta liberación espiritual.
La investigación señala que Parra habría estado con dos jóvenes durante una de estas sesiones de oración. Las autoridades lo acusan de delitos de carácter sexual. Las identidades de las presuntas víctimas se mantienen bajo reserva.
La captura ocurrió después de que se alertara a las autoridades sobre lo que estaba sucediendo en una vivienda de la comunidad. Posteriormente se presentó la denuncia que dio paso a las investigaciones.
Parra, originario de la provincia de Río Negro, Argentina, ha rechazado los señalamientos. Durante su comparecencia judicial se declaró inocente y sostuvo que las acusaciones en su contra no son ciertas.
El caso ha generado reacciones encontradas en La Cuchilla. Mientras familiares de las jóvenes han solicitado que los hechos sean investigados y se establezcan responsabilidades, algunas personas de la comunidad han defendido al religioso y aseguran no haber presenciado las supuestas agresiones.
Con la nueva resolución, el pastor argentino permanecerá privado de libertad mientras avanza el proceso judicial. La prisión preventiva es una medida cautelar y no una condena, por lo que Parra mantiene su derecho a la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine mediante sentencia si existe o no responsabilidad penal.