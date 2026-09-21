A Támara envían al pastor Alberto Parra, acusado de abuso

Santa Bárbara, Honduras. El juez que conoce el caso dictó prisión preventiva contra el pastor argentino Alberto Remigio Parra, de 46 años, acusado por presuntos delitos sexuales en perjuicio de dos jóvenes en la aldea La Cuchilla, municipio de La Arada, Santa Bárbara.

Tras la resolución judicial, Parra será remitido al Centro Penitenciario Nacional de Támara, donde permanecerá mientras continúa el proceso en su contra. La audiencia preliminar quedó programada para el 20 de octubre.

El caso salió a la luz el pasado 17 de septiembre, cuando agentes policiales detuvieron a Parra luego de una denuncia relacionada con una supuesta agresión sexual ocurrida durante una jornada de oración en una vivienda de La Cuchilla. De acuerdo con los antecedentes del caso, el hombre se presentó en la comunidad como pastor evangélico y participaba en oraciones que, según testimonios, tenían como propósito realizar una supuesta liberación espiritual.