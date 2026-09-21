Pastor argentino acusado de abuso se declara inocente durante audiencia inicial

Alberto Remigio Parra, ciudadano argentino de 46 años que se identificaba como pastor evangélico, se declaró inocente este lunes durante la audiencia inicial que se desarrolló en el Juzgado de Letras de Santa Bárbara, donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos sexuales en perjuicio de dos jóvenes.
Parra compareció ante la juez encargada del caso en una audiencia que comenzó a las 8:00 de la mañana y en la que se conocieron los elementos presentados por el Ministerio Público. El imputado permanecerá bajo la medida de detención judicial mientras avanza el proceso judicial.
El presunto pastor, originario de la provincia de Río Negro, Argentina, es señalado por los delitos de violación y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de dos jóvenes, según la acusación presentada por las autoridades. Por protección de las menores, sus identidades no serán reveladas.
Los hechos que dieron origen al proceso se registraron el pasado 17 de septiembre en la aldea La Cuchilla, en Santa Bárbara. De acuerdo con la investigación preliminar, Parra habría acudido al lugar bajo el argumento de realizar una oración por una de las jóvenes.
Según la información del caso, las autoridades recibieron una alerta relacionada con lo que ocurría en la vivienda y agentes policiales se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación.
Al momento de su captura, el propio Parra habría manifestado a los agentes que se encontraba realizando una práctica religiosa para “sacarle los demonios” a una de las jóvenes, explicación que dio durante el procedimiento policial.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que durante ese momento se habrían producido los hechos por los cuales el ciudadano argentino fue acusado. Las autoridades judiciales deberán valorar los elementos presentados por la Fiscalía y la defensa para determinar la responsabilidad que corresponda.
María Elena Reyes, madre de las dos menores, que estuvo presente durante la audiencia de este lunes, aseguró en días anteriores que presenció lo ocurrido. La mujer pidió a las autoridades que el caso sea esclarecido y que se haga justicia por lo sucedido.
“Yo pido justicia que no se quede esto así nomás”, manifestó Reyes en exclusiva para Diario LA PRENSA, que se trasladó hasta la aldea La Cuchilla, en Arada, para conocer de primera mano los detalles del caso.
Tras la captura, el Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal contra Parra y solicitó las medidas correspondientes. Posteriormente, el imputado fue enviado a prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
La detención judicial constituye una medida cautelar y no implica que Parra haya sido declarado culpable. El acusado mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.
Al salir de la sala judicial, Parra dijo, en exclusiva para Diario LA PRENSA, que se declara “inocente” y aseguró que las acusaciones en su contra no son ciertas. “Estaban mintiendo”, expresó el imputado, quien también citó una frase bíblica: “La verdad y nada más que la verdad os hará libre”.
La audiencia inicial continuará con la valoración de los elementos presentados por las partes y el juzgado deberá emitir la resolución correspondiente sobre la situación jurídica del acusado. El caso permanece bajo investigación y las autoridades deberán determinar las responsabilidades conforme avance el proceso.