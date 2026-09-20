"Era Testigo de Jehová": Salen a la luz nuevos detalles de taxista VIP asesinado en Tegucigalpa

El asesinato de Josué Alejandro Meza Bejarano, un joven de 22 años que trabajaba como conductor de transporte privado en Tegucigalpa, continúa bajo investigación luego de que fuera encontrado sin vida dentro del vehículo que utilizaba para trabajar.
El cuerpo de Meza Bejarano fue localizado durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre en la parte trasera de un automóvil Honda Civic azul, estacionado en una gasolinera ubicada en el sector de El Sauce, sobre el Anillo Periférico de la capital.
De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había permanecido en el lugar desde aproximadamente la tarde del sábado 19 de septiembre. Fue durante la madrugada cuando trabajadores del establecimiento notaron que del automóvil aparentemente salía sangre y dieron aviso a las autoridades.
Al llegar al lugar, agentes policiales acordonaron la zona mientras personal especializado realizaba las primeras diligencias. El cuerpo posteriormente fue trasladado a la morgue capitalina para la autopsia médico-legal.
Las primeras observaciones de los investigadores establecen que el joven presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto punzante, entre ellas lesiones en la cabeza. Asimismo, otros reportes señalan que fue encontrado atado de manos y pies.
Una de las líneas que se mantiene en investigación apunta a que Meza pudo haber sido atacado en otro punto antes de que su vehículo fuera dejado en el estacionamiento. Para esclarecer esta hipótesis, las autoridades analizan cámaras de seguridad de la zona y otras evidencias que permitan reconstruir los últimos movimientos del automóvil.
En las últimas horas también han salido a la luz nuevos detalles sobre la vida personal y religiosa del joven.
La periodista capitalina Eunice Umanzor recordó a Josué a través de una publicación en X, donde aseguró que lo conocía desde pequeño y que había sido compañero de su hermana. En su mensaje, señaló que el joven era Testigo de Jehová.
Las autoridades no han informado públicamente cuál habría sido el móvil del asesinato ni han establecido quiénes serían los responsables de su muerte.
La investigación continúa mientras se espera el resultado de la autopsia y del análisis de las cámaras de seguridad para determinar qué ocurrió antes de que el vehículo llegara a la gasolinera.