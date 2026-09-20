Rastro de sangre y objeto punzante: los detalles del crimen de taxista VIP en Tegucigalpa

La presencia de sangre que salía del interior de un vehículo estacionado alertó a un guardia de seguridad durante la madrugada de este domingo, quien se acercó al turismo y, al observar la situación, dio aviso a las autoridades a través de la línea de emergencia 911.
El vehículo, un Honda Civic, tipo turismo color azul, permanecía estacionado en un parqueo de una gasolinera, ubicada en el Anillo Periférico, a la altura del sector de El Sauce, donde había permanecido desde la tarde del sábado 19 de septiembre bajo la lluvia y sin movimiento.
Tras recibir la alerta, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y encontraron el cuerpo sin vida de un joven en la parte trasera del automóvil.
La víctima fue identificada como Josué Alejandro Meza Bejarano, de 22 años, quien laboraba como conductor de taxi VIP.
De acuerdo con las observaciones preliminares realizadas por los investigadores, Meza Bejarano presentaba múltiples heridas provocadas con un objeto punzante, específicamente un picahielo, en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Personal especializado del Ministerio Público llegó posteriormente al sitio para realizar la inspección correspondiente y las diligencias forenses, mientras el área era acordonada para preservar posibles evidencias relacionadas con el caso.
Las primeras investigaciones establecen como una de las hipótesis que el joven habría sido atacado en otro sector y posteriormente trasladado en el vehículo hasta el parqueo de El Sauce, donde fue abandonado. Esta versión deberá ser confirmada mediante las diligencias investigativas.
El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina para practicarle la autopsia médico-legal, procedimiento que permitirá establecer oficialmente la causa y otros detalles relacionados con su muerte.
Como parte de las investigaciones, las autoridades analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de establecimientos privados ubicados en las cercanías del lugar donde fue encontrado el vehículo.
Los investigadores buscan reconstruir la ruta que siguió el automóvil antes de quedar estacionado en el parqueo y establecer quiénes estuvieron involucrados en el hecho.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer la muerte de Josué Alejandro Meza Bejarano y determinar la identidad y el paradero de las personas responsables.