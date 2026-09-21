La confesión de un sicario tras el asesinato de Ingrid Fúnez en Colón

Colón. Como Ingrid Fúnez fue identificada la mujer que perdió la vida de manera violenta ayer en el sector de La Abiscinia, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en su trabajo cuando fue sorprendida por dos jóvenes; uno de ellos ingresó al lugar y le disparó a quemarropa, posteriormente huyó de la escena.
Investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelaron un escalofriante detalle sobre el crimen: uno de los agresores le manifestó a Fúnez que les habían pagado la cantidad de 20,000 lempiras para quitarle la vida.
Tras cometer el asesinato, los sospechosos emprendieron la huida con rumbo desconocido, lo que desencadenó un rápido e intensivo despliegue policial por parte de las autoridades locales.
Labores de rastreo e inteligencia permitieron que la Policía Nacional capturara a dos sospechosos, horas después del crimen, por lo que ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito cometido.
De momento, el caso está en investigación, ya que se desconoce el móvil del asesinato y si hay otras personas involucradas.