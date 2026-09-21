La confesión de un sicario tras el asesinato de Ingrid Fúnez en Colón

Colón. Como Ingrid Fúnez fue identificada la mujer que perdió la vida de manera violenta ayer en el sector de La Abiscinia, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba en su trabajo cuando fue sorprendida por dos jóvenes; uno de ellos ingresó al lugar y le disparó a quemarropa, posteriormente huyó de la escena.

Investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelaron un escalofriante detalle sobre el crimen: uno de los agresores le manifestó a Fúnez que les habían pagado la cantidad de 20,000 lempiras para quitarle la vida.