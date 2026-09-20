Raulito, el parlanchín: descargue el fascículo de Mente Sana sobre TDAH

La historia de Raulito, el parlanchín, es el eje del primer fascículo de la tercera edición de Mente Sana, proyecto de LA PRENSA dedicado a promover el bienestar emocional de niños y jóvenes.
A través de una historieta, el material aborda el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y muestra algunas situaciones que pueden presentarse en el entorno escolar y familiar.
En la historia, Raulito enfrenta dificultades relacionadas con la distracción, la impulsividad y el exceso de actividad. Tras la preocupación expresada por sus maestros y una evaluación psicológica, recibe un diagnóstico de TDAH.
¿Cómo descargar el fascículo 1 de Mente Sana?
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