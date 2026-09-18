Mente Sana lanza su tercera edición enfocada en cuatro retos de la salud mental

San Pedro Sula, Cortés. Hay conversaciones que pueden cambiar el futuro de un niño. Bajo esa premisa, Diario LA PRENSA celebró este viernes 18 de septiembre el tercer año del proyecto Mente Sana. Mente Sana es una iniciativa que nació para promover el bienestar emocional de la niñez y juventud hondureña y que, después de dos ediciones, amplía su alcance para involucrar también a padres de familia y a la audiencia en general. El lanzamiento de la tercera edición de Mente Sana 2026 se realizó en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), aliado estratégico del proyecto durante estos tres años, con la participación de representantes del sector educativo y profesionales de la psicología.

La iniciativa es impulsada por Diario LA PRENSA junto al Colegio de Psicólogos de Honduras (Copsih) y tiene como propósito educar, romper estigmas y brindar herramientas que permitan reconocer y atender situaciones relacionadas con la salud mental. Según datos de Unicef citados por el proyecto, siete de cada diez adolescentes viven con un trastorno de salud mental diagnosticado. Ante este escenario, Mente Sana mantiene vigente su mensaje: “Hay conversaciones que pueden cambiar el futuro de un niño”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Mente Sana vuelve a las aulas

La nueva etapa del proyecto comenzará el próximo lunes 21 de septiembre, cuando Mente Sana vuelva a las aulas para visitar los Centros de Educación Básica Hogar San José, Soledad Fernández, Dionisio de Herrera y Lila Luz de Maradiaga. En estos centros comenzará el abordaje de los temas mediante fascículos con historietas adaptadas a la realidad nacional y el acompañamiento de profesionales de la psicología. El primer fascículo de esta tercera edición estará dedicado al trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y estará disponible en las plataformas de Diario LA PRENSA hasta el 19 de octubre.

De esta manera, Mente Sana busca que el aprendizaje no se quede únicamente en las aulas. La intención es acercarse también a las familias y a la audiencia, mediante contenidos y herramientas digitales que ayuden a identificar, entender y atender situaciones relacionadas con la salud mental.

Un esfuerzo conjunto por la educación

Al frente de esta nueva edición se encuentra el equipo de profesionales de Diario LA PRENSA y Grupo OPSA, dirigido este año por Tania Corona, jefa de Redacción. Durante el lanzamiento estuvieron presentes el máster Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH; el licenciado Rafael Eduardo Rodríguez, director Departamental de Educación de Cortés; el licenciado Rafael Mejía Perdomo, del Colegio de Psicólogos en el departamento de Cortés; la máster en Psicología Clínica Claudia Avilés; y el doctor Edgardo Iraheta, nuevo director del Hospital Mario Catarino Rivas, además de destacados periodistas y profesionales de la Salud. La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) ha acompañado el proyecto como patrocinador y aliado estratégico durante sus tres años de trayectoria. A esta iniciativa también se suman Fundación Diunsa, World Vision, Camas Royal Excel, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), El Colonial, Metrocinemas y Wow Media.

Una tercera edición con nuevos retos

Durante los dos primeros años, Mente Sana enfocó buena parte de sus esfuerzos en la capacitación de docentes mediante talleres, fascículos y contenidos difundidos a través de las plataformas de Diario LA PRENSA. El primer año permitió poner en marcha la iniciativa y recoger las primeras experiencias. El segundo sirvió para fortalecer la estrategia y comprender con mayor claridad algunas de las necesidades que enfrentan estudiantes y docentes.

Ahora, en su tercera edición, el proyecto busca dar un paso más: llegar a las familias y a la audiencia en general, además de continuar acompañando a las comunidades educativas.

Este año, los contenidos estarán centrados en cuatro temas: trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad, depresión y adicción a pantallas y redes sociales. Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, explicó que la selección de estos temas responde a las experiencias recogidas durante las primeras ediciones y a situaciones que han podido observar en los centros educativos.