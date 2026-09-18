Tensión en Cayos Cochinos por reality show Supervivientes y desove de tortuga carey

La Ceiba, Honduras. Miembros de la comunidad garífuna y defensores del territorio iniciaron esta semana acciones directas en los Cayos Cochinos, estableciendo un campamento de protesta en el Cayo Menor para frenar los impactos ambientales que, aseguran, genera el reality show español Supervivientes All Stars que inició filmaciones en la zona. La principal motivación de la toma es la protección de la fauna marina de los daños que provocan las producciones de estos realitys, en una época crítica para el ecosistema local. "Estamos aquí porque es temporada del desove de la tortuga carey y aquí destruyen eso. Recordemos que el año pasado estas producciones vinieron en el mes de septiembre y también vinimos a realizar una manifestación pacífica y nos encontramos un panorama similar o peor al de ahora", declaró Mabel Robledo, representante de la defensa de los territorios e ​integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

"Les manifestamos que no podían estar viniendo a estos cayos debido a la temporada del desove de la tortuga carey y ellos siguen aquí porque como tienen plata y el apoyo de los policías", agregó Robledo, quien también es miembros el patronato de la comunidad garífuna de Nueva Armenia, en Jutiapa, Atlántida. Cabe destacar que la producción de los realitys, cuenta con los permisos correspondientes de la Fundación Cayos Cochinos, y cada año deja un pago de mas de 15 millones de lempiras, además de empleos en la zona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Cuestionamiento legal y falta de consulta previa

Los manifestantes enfatizan que las actividades mediáticas vulneran el estatus de protección del archipiélago y los derechos colectivos del pueblo garífuna. Cayos Cochinos fue declarado área protegida en el año 2003, lo que exige procesos rigurosos de evaluación y participación comunitaria. Asimismo, la Organización Fraternal Negra Hondureña, recordó que el Gobierno no ha cumplido: la consulta previa, libre e informada que la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió a Honduras en marzo pasado.

"Honduras cuenta con antecedentes de condenas internacionales por la grabación de estos realitys. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado hondureño por violación al derecho a la seguridad jurídica, la falta de consulta previa, libre e informada a las comunidades locales y por daños ambientales provocados en el archipiélago", se quejó Robledo.

Denuncian represión policial y hostigamiento

La protesta pacífica se desarrolla en un contexto de alto riesgo para los líderes comunitarios. De acuerdo con datos de los defensores de la tierra, en la última década han desaparecido 13 pescadores y defensores territoriales en esta región. A la tensión histórica se sumaron graves denuncias de uso desmedido de la fuerza e intimidación por parte de los cuerpos de seguridad desplazados a la zona. Según relataron los manifestantes, unos 70 efectivos de la Policía Nacional y de la Fuerza Naval ingresaron al campamento de forma violenta.

"Los policías y navales comenzaron a registrar la casa de campaña sin ninguna orden, a sacar las pertenencias de los compañeros de las mochilas; con cuchillos rompieron las casas de campaña y nos dañaron cinco, nos querían agredir. A mí un policía me pegó con un garrote en la mano", apuntó Robledo.