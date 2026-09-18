Desafiante: así se mostraba en redes sociales hondureño que enfrenta pena de muerte

El inmigrante hondureño Christian Joel Maldonado Pacheco está acusado de cuatro asesinatos en Texas, Estados Unidos. En redes sociales, Maldonado Pacheco solía publicar fotografías suyas y se mostraba desafiante al compartir algunas instantáneas portando cadenas con dijes de armas.
Días después del presunto cuádruple homicidio ocurrido en una vivienda ubicada al sur de los límites de San Benito, Texas, familiares y allegados de las víctimas se congregaron frente al inmueble mientras intentaban encontrar respuestas sobre una tragedia que dejó a cuatro personas muertas y varios menores sin sus padres y familiares.
El grupo, integrado principalmente por mujeres cercanas a las víctimas, también comenzó a organizar ayuda para los sobrevivientes y a buscar la manera de cubrir los gastos funerarios. Sin embargo, entre las conversaciones persistía una interrogante: qué llevó a Joel Christian Pacheco Maldonado, de 23 años, a presuntamente disparar contra las cuatro personas el domingo 13 de septiembre.
Bessie Wynn Alvarado, cuñada de una de las víctimas y responsable de una campaña de recaudación de fondos para el funeral de Leticia Vargas Fernández, de 67 años, aseguró que la familia se encuentra desconcertada y rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre el comportamiento del sospechoso.
Según Wynn Alvarado, Pacheco Maldonado no era conocido por generar conflictos ni por tener un historial de comportamiento problemático. También cuestionó la versión sobre un supuesto acoso que habría sufrido el sospechoso y que, de acuerdo con declaraciones previas del sheriff del condado de Cameron, Manuel Trevino, habría sido uno de los elementos que motivaron el ataque.
En redes sociales surgieron especulaciones que vinculaban ese supuesto acoso con dificultades laborales. Sin embargo, Wynn Alvarado explicó que Pacheco Maldonado trabajaba junto a Donaciano Guzmán Vargas, de 50 años, esposo de Leticia Vargas y otra de las personas asesinadas.
La mujer confirmó además que Pacheco Maldonado no tenía parentesco biológico con las víctimas, aunque había vivido durante aproximadamente cuatro años en la propiedad, donde alquilaba una habitación. Con el paso del tiempo, su relación con la familia se habría estrechado hasta el punto de ser considerado uno de sus integrantes.
El propio sheriff había señalado que el hondureño era visto como parte de la familia y que acostumbraba llamar "mamá" a Leticia Vargas. De acuerdo con Wynn Alvarado, los hijos que sobrevivieron a la tragedia también se referían a él como su "tío". “Doña Letty siempre fue una persona que ayudaba a todo el mundo. Él (Pacheco Maldonado) llevaba casi cuatro años con la familia. Ella (Vargas) lo veía como a un hijo. Era parte de la familia. Nunca lo excluyeron, así que estamos conmocionados y tratando de comprender lo sucedido”, dijo Wynn Alvarado. “Ella habría hecho por él lo mismo que por sus propios hijos”, añadió.
La investigación comenzó después de que la Oficina del Sheriff del Condado de Cameron recibiera una comunicación del centro de despacho del Departamento de Policía de San Benito sobre el hallazgo de una persona muerta dentro de un automóvil. Los investigadores siguieron el rastro del vehículo hasta una residencia ubicada en la cuadra 32000 de County Road 819, donde localizaron a las otras víctimas.
Entre los fallecidos también estaban María Sánchez Moreno, de 28 años, y Gustavo Guzmán Grajales, de 29. Las autoridades han indicado que tres de las cuatro víctimas fueron encontradas dentro de la vivienda. De acuerdo con Trevino, cuando los agentes llegaron al inmueble había tres niños, de nueve años, cinco años y apenas dos meses de edad. Los dos mayores fueron enviados al exterior mientras los adultos permanecían dentro de la casa, mientras que el bebé fue localizado ileso en una cuna.
Fue entonces cuando los menores escucharon fuertes ruidos provenientes del interior. Uno de ellos pensó inicialmente que se trataba de globos explotando, pero posteriormente corrió hacia la vivienda. Según el relato de Wynn Alvarado, fue en ese momento cuando Pacheco Maldonado presuntamente disparó contra la cuarta víctima. Tras el ataque, el sospechoso habría salido de la propiedad después de comunicarse con el 911 y entregarse a las autoridades. Antes de que llegaran los agentes, según Wynn Alvarado, les indicó a los niños que permanecieran afuera y esperaran a la policía.
La mujer también relató que, antes de abandonar el lugar, Pacheco Maldonado presuntamente intentó confrontar a otra inquilina de la propiedad. Según su versión, gritó frente a la puerta de la mujer e intentó derribarla a patadas. La inquilina se encontraba en el lugar cuando familiares y amigos conversaron con el periódico NEWS sobre lo ocurrido, pero prefirió no brindar declaraciones. Se limitó a bajar la mirada y asentir mientras Wynn Alvarado relataba los acontecimientos.
Pacheco Maldonado, ciudadano hondureño, permanece detenido en el condado de Cameron. Trevino indicó que se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y que las autoridades lo consideran un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad.
El sospechoso compareció ante un tribunal el lunes, donde se le ordenó permanecer encarcelado sin derecho a fianza. Los registros penitenciarios del condado señalan que enfrenta un cargo de asesinato capital de múltiples personas, además de acusaciones relacionadas con el abandono y puesta en peligro de menores.