Desafiante: así se mostraba en redes sociales hondureño que enfrenta pena de muerte

El propio sheriff había señalado que el hondureño era visto como parte de la familia y que acostumbraba llamar "mamá" a Leticia Vargas. De acuerdo con Wynn Alvarado, los hijos que sobrevivieron a la tragedia también se referían a él como su "tío". “Doña Letty siempre fue una persona que ayudaba a todo el mundo. Él (Pacheco Maldonado) llevaba casi cuatro años con la familia. Ella (Vargas) lo veía como a un hijo. Era parte de la familia. Nunca lo excluyeron, así que estamos conmocionados y tratando de comprender lo sucedido”, dijo Wynn Alvarado. “Ella habría hecho por él lo mismo que por sus propios hijos”, añadió.