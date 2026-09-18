Granizo y ventisca: clima este viernes en zonas de Honduras

San Pedro Sula. Honduras experimentará un aumento de las precipitaciones durante este fin de semana, principalmente en las regiones central, sur, suroriental y suroccidental, informó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El cambio en las condiciones comenzará a hacerse más evidente desde este viernes 18 de septiembre, cuando se prevé una mayor frecuencia de lluvias en comparación con los últimos días. De acuerdo con el pronóstico, la actividad podría intensificarse durante el sábado, domingo y lunes, con precipitaciones en amplios sectores del centro y sur del territorio.
“Ya mañana cambia un poco más el escenario, empieza a llover un poco más y el sábado, domingo y lunes esperamos lluvias en casi toda la zona centro, sur, suroriente y suroccidente”, explicó Argeñal.
El incremento de las lluvias representa una oportunidad importante para las zonas que han registrado un déficit de precipitaciones durante este año, especialmente aquellas ubicadas dentro del corredor seco hondureño. Las condiciones previstas podrían favorecer las actividades agrícolas programadas para la temporada de postrera.
“Ha sido un año histórico en cuanto a sequía en varios sectores del corredor seco, por lo que este incremento de las lluvias es importante para los procesos agrícolas que se esperan desarrollar durante la postrera”, detalló el entrevistado.
Mientras tanto, en el noroccidente del país las precipitaciones han tenido una presencia más constante durante las últimas semanas. Argeñal mencionó entre las zonas que han recibido lluvias con mayor frecuencia a Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón y el norte de Yoro.
“En la zona noroccidental estoy viendo casi todos los días, o día por medio, por lo menos hace más de un mes precipitaciones. También hemos tenido lluvias en el departamento de Colón, Atlántida, el norte de Yoro, Cortés y norte de Santa Bárbara”, señaló.
El director de Cenaos explicó además que el cambio en el patrón de lluvias previsto para los próximos días estaría relacionado con el cierre de la canícula, el período seco que, según sus estimaciones, comenzó alrededor del 20 de junio y estaría llegando a su final a mediados de septiembre.
Sin embargo, el aumento de las precipitaciones también podría generar condiciones adversas en algunas localidades. La población deberá mantenerse atenta debido a la posibilidad de vientos fuertes, actividad eléctrica y caída de granizo, particularmente durante las tormentas que se desarrollen durante el fin de semana.
“La lluvia que podemos esperar estos días hay que tener mucho cuidado porque se van a presentar vientos rachados y caída de granizos. Incluso el fin de semana podemos ver registros de caída de granizos en localidades alrededor de Tegucigalpa”, advirtió.
Argeñal también alertó sobre la posibilidad de que algunas tormentas estén acompañadas de descargas eléctricas de considerable intensidad, por lo que recomendó a la población buscar refugio en lugares seguros y evitar permanecer al aire libre mientras se registren tormentas.
“Hay que asegurar techos y protegerse de la actividad eléctrica en sitios cerrados para evitar ser alcanzado por una descarga que pueda poner en peligro la vida de las personas”, recomendó Argeñal.
Ante el escenario de lluvias más frecuentes e intensas, Cenaos también pidió a la población realizar labores preventivas en sus comunidades y viviendas. Entre las recomendaciones se encuentra la limpieza de cunetas, tragantes y sistemas de drenaje, con el propósito de permitir que el agua circule adecuadamente y disminuir el riesgo de inundaciones ocasionadas por la acumulación de basura.