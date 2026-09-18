Granizo y ventisca: clima este viernes en zonas de Honduras

San Pedro Sula. Honduras experimentará un aumento de las precipitaciones durante este fin de semana, principalmente en las regiones central, sur, suroriental y suroccidental, informó Francisco Argeñal, director del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El cambio en las condiciones comenzará a hacerse más evidente desde este viernes 18 de septiembre, cuando se prevé una mayor frecuencia de lluvias en comparación con los últimos días. De acuerdo con el pronóstico, la actividad podría intensificarse durante el sábado, domingo y lunes, con precipitaciones en amplios sectores del centro y sur del territorio.

“Ya mañana cambia un poco más el escenario, empieza a llover un poco más y el sábado, domingo y lunes esperamos lluvias en casi toda la zona centro, sur, suroriente y suroccidente”, explicó Argeñal. El incremento de las lluvias representa una oportunidad importante para las zonas que han registrado un déficit de precipitaciones durante este año, especialmente aquellas ubicadas dentro del corredor seco hondureño. Las condiciones previstas podrían favorecer las actividades agrícolas programadas para la temporada de postrera. “Ha sido un año histórico en cuanto a sequía en varios sectores del corredor seco, por lo que este incremento de las lluvias es importante para los procesos agrícolas que se esperan desarrollar durante la postrera”, detalló el entrevistado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Mientras tanto, en el noroccidente del país las precipitaciones han tenido una presencia más constante durante las últimas semanas. Argeñal mencionó entre las zonas que han recibido lluvias con mayor frecuencia a Cortés, Santa Bárbara, Atlántida, Colón y el norte de Yoro.