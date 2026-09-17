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Copa Centroamericana 2026: Así quedaron las semifinales, fechas y cruces

El torneo más importante del área de Centroamérica ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas.

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 21:59 -
  • Redacción La Prensa
Copa Centroamericana 2026: Así quedaron las semifinales, fechas y cruces

Equipos hondureños y costarricenses se disputarán los boletos en una fase decisiva que promete duelos de mucha intensidad.
Tegucigalpa, Honduras.

El Olimpia de Eduardo Espinel fue el último equipo en sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los albos vencieron 3-0 al Luis Ángel Firpo de El Salvador en el partido de vuelta y sentenciaron la serie con un contundente marcador global de 6-0, asegurando así su boleto entre los cuatro mejores equipos del torneo centroamericano.

El primero en conseguir el pase fue el Cartaginés de Amarini Villatoro. El conjunto costarricense no partía como favorito en la serie, pero protagonizó una de las grandes sorpresas de los cuartos de final al eliminar al Saprissa de Hernán Medford con un global de 5-4.

El segundo clasificado fue el Motagua. Los azules llegaron al estadio Cuscatlán con una cómoda ventaja de 3-0 conseguida en el partido de ida y supieron manejar la serie ante el Alianza. El equipo hondureño empató 0-0 en territorio salvadoreño y aseguró su presencia en las semifinales con un global de 3-0.

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Por su parte, al Marathón le tocó enfrentarse a uno de los rivales más complicados de la competición: la Liga Deportiva Alajuelense. El conjunto verdolaga plantó cara en la serie y consiguió un empate 2-2 en el partido de ida, pero en la vuelta no pudo mantener el resultado y terminó cayendo 3-1 en Costa Rica. De esta manera, los manudos continúan con su defensa del título y mantienen vivo el objetivo de conquistar el tricampeonato de la Copa Centroamericana.

Así, Olimpia, Motagua, Cartaginés y Alajuelense no solo aseguraron su presencia en las semifinales de la Copa Centroamericana, sino que también obtuvieron el boleto para disputar la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que se enfrentarán a clubes de México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y el Caribe.

Olimpia no tuvo problemas y superó en cuartos de final al Luis Ángel Firpo.

Olimpia no tuvo problemas y superó en cuartos de final al Luis Ángel Firpo.

 (Foto Marvin Salgado.)

FECHAS DE SEMIFINALES DE COPA CENTROAMERICANA

Las semifinales ya están definidas. Los partidos de ida están programados para disputarse entre el 20 y el 22 de octubre, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán entre el 27 y el 29 del mismo mes.

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Por haber conseguido una mayor cantidad de puntos a lo largo de la competición, Olimpia y Liga Deportiva Alajuelense tendrán la ventaja de cerrar sus respectivas series como locales. Los albos se medirán al Cartaginés, mientras que los manudos enfrentarán al Motagua.

FECHAS DE LAS SEMIFINALES DE COPA CENTROAMERICANA

Olimpia vs Cartaginés
Alajuelense vs Motagua.

REPECHAJE

Los que quedaron eliminados en cuartos de final tienen otra oportunidad para poder llegar a la Champions de Concacaf y tendrán una fase de repechaje la cual se jugará entre el 20 y el 22 de octubre, y los de vuelta entre el 27 y el 29 de octubre. Los ganadores avanzan a este otro torneo de la Concacaf.

DUELOS DE REPESCA PARA LA COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

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Marathón vs Alianza.

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