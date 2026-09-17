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Culpables tres jóvenes por asesinato de su amigo Anders Xavier Arriola en La Ceiba

La Sala II del Tribunal de Sentencia declaró culpables del delito de secuestro agravado a tres hombres imputados por la privación de libertad y posterior asesinato de su amigo, el estudiante universitario Anders Xavier Arriola, en La Ceiba

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 17:00 -
  • Carlos Molina
Culpables tres jóvenes por asesinato de su amigo Anders Xavier Arriola en La Ceiba

Tres de los cuatro detenidos continuarán presos luego de la sentencia de culpabilidad por parte de los jueces de la sala II del tribunal de sentencia.

Foto: La Prensa

La Ceiba, Honduras.-Un fallo condenatorio por unanimidad de votos emitió la Sala II del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula contra tres hombres, declarados culpables del delito de secuestro agravado en perjuicio del estudiante universitario Anders Xavier Arriola, de 19 años.

Los sentenciados son Manuel Enrique Peralta Everett, Brayan Alberto Ruíz Duarte y Dimitry Ángel Oliva Cerritos, quienes mantenían un vínculo de amistad con Anders Arriola.

En la misma resolución, los jueces absolvieron de toda responsabilidad penal a un cuarto imputado, Otho Jeremías Wood Wood, a favor de quien se ordenó la emisión inmediata de su carta de libertad y excarcelación definitiva al no probarse su participación en los hechos.

Los hechos y la investigación en el caso de Anders Xavier Arriola

Anders Xavier Arriola, estudiante de la carrera de Mercadotecnia y residente en la colonia El Sauce de La Ceiba, Atlántida, desapareció el 3 de septiembre de 2024.

De acuerdo con las investigaciones presentadas durante el juicio, sus captores, quienes eran personas cercanas a él, exigieron la suma de 200,000 lempiras a sus familiares a cambio de su liberación.

Autopsia revela que Anders Arriola murió por heridas de un puñal

Pese a las exigencias económicas, el joven fue asesinado y su cuerpo fue semienterrado en la playa de la comunidad de Cuyamel, ubicada a unos diez minutos de La Ceiba. El cadáver de Arriola fue recuperado e exhumado por las autoridades forenses el domingo 22 de septiembre de ese mismo año.

Días después del hallazgo, las autoridades lograron la captura de los sospechosos en la colonia El Confite, en La Ceiba. La detención se concretó luego de que uno de los primeros requeridos confesara el lugar exacto donde habían ocultado el cuerpo e identificara al resto de los involucrados en el crimen.

Desde su arresto, los acusados han permanecido recluidos en el Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán.

Anders Arriola era un estudiante de la universidad Católica en La Ceiba, trabajaba en una empresa comercializadora de lcteos y era amante de los deportes.

Anders Arriola era un estudiante de la universidad Católica en La Ceiba, trabajaba en una empresa comercializadora de lcteos y era amante de los deportes.

(Foto: La Prensa )

Próximos pasos en el proceso judicial

Tras la evacuación de la prueba testifical, documental y pericial que sustentó la condena por unanimidad de los tres implicados, el tribunal fijó la audiencia de Individualización de la Pena Concreta para el próximo 30 de septiembre a la 1:30 de la tarde.

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En dicha audiencia, la Fiscalía y la defensa presentarán sus argumentos para que el tribunal determine la cantidad de años de prisión que deberán cumplir los tres acusados por el delito de secuestro agravado.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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