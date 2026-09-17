Culpables tres jóvenes por asesinato de su amigo Anders Xavier Arriola en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un fallo condenatorio por unanimidad de votos emitió la Sala II del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula contra tres hombres, declarados culpables del delito de secuestro agravado en perjuicio del estudiante universitario Anders Xavier Arriola, de 19 años. Los sentenciados son Manuel Enrique Peralta Everett, Brayan Alberto Ruíz Duarte y Dimitry Ángel Oliva Cerritos, quienes mantenían un vínculo de amistad con Anders Arriola. En la misma resolución, los jueces absolvieron de toda responsabilidad penal a un cuarto imputado, Otho Jeremías Wood Wood, a favor de quien se ordenó la emisión inmediata de su carta de libertad y excarcelación definitiva al no probarse su participación en los hechos.

Los hechos y la investigación en el caso de Anders Xavier Arriola

Anders Xavier Arriola, estudiante de la carrera de Mercadotecnia y residente en la colonia El Sauce de La Ceiba, Atlántida, desapareció el 3 de septiembre de 2024. De acuerdo con las investigaciones presentadas durante el juicio, sus captores, quienes eran personas cercanas a él, exigieron la suma de 200,000 lempiras a sus familiares a cambio de su liberación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Pese a las exigencias económicas, el joven fue asesinado y su cuerpo fue semienterrado en la playa de la comunidad de Cuyamel, ubicada a unos diez minutos de La Ceiba. El cadáver de Arriola fue recuperado e exhumado por las autoridades forenses el domingo 22 de septiembre de ese mismo año. Días después del hallazgo, las autoridades lograron la captura de los sospechosos en la colonia El Confite, en La Ceiba. La detención se concretó luego de que uno de los primeros requeridos confesara el lugar exacto donde habían ocultado el cuerpo e identificara al resto de los involucrados en el crimen. Desde su arresto, los acusados han permanecido recluidos en el Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán.

Próximos pasos en el proceso judicial

Tras la evacuación de la prueba testifical, documental y pericial que sustentó la condena por unanimidad de los tres implicados, el tribunal fijó la audiencia de Individualización de la Pena Concreta para el próximo 30 de septiembre a la 1:30 de la tarde.