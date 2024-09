Anders Arriola fue traicionado por sus amigos de infancia

Los restos mortales del joven, quien residía en la colonia El Sauce, fueron exhumados la mañana del domingo 22 de septiembre y llevados a la morgue de San Pedro Sula para la autopsia de ley.

¿Qué motivó a los cuatro jóvenes a atentar contra la vida de Xavier Arriola?

En la universidad Católica, donde estudiaba Mercadotecnia y la empresa de lácteos donde laboraba, lo recuerdan como un joven aplicado y sin señales de andar en malos pasos.

Esto lo constató su padre Isidro Arriola cuando fue abordado por diario LA PRENSA al momento que presenciaba la exhumación.

“Mi hijo era un ángel de Dios, solo eso le puedo decir, que no merecía lo que le hicieron. Un niño especial que no merecía eso, le pido a Dios justicia. No conocía a los amigos de él que están presos, solo les pido que se arrepientan”, dijo don Isidro, quien recordó que la última vez que lo vio fue cuando salió a su trabajo y no regresó.

Los cuatro jóvenes acusados del crimen de Anders Xavier Arriola fueron capturados en la colonia El Confite de La Ceiba y enviados a la cárcel de Támara, Francisco Morazán, luego que un juez les dictara prisión preventiva durante la audiencia inicial. Luego del vaciado telefónico, labores de inteligencia policial y declaraciones, los detenidos dieron a conocer el sitio adonde habían enterrado el cuerpo del joven de 19 años.

Se conoció que los cuatro imputados pertenecen a la banda criminal Los Grillos, que opera en La Ceiba. Manuel Enrique Peralta Everett, Dimitry Ángel Rafael Oliva Cerritos estudiaban en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (Curla).