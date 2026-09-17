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¿Qué se sabe del sospechoso de drogar, abusar y causar la muerte de joven con epilepsia?

Andrea Paola Murcia Martínez (de 23 años) padecía de epilepsia. Murió tras ser raptada, drogada y abusada sexualmente el jueves 26 de junio en la camunidad Camalote Arriba de El Progreso, Yoro

  • Actualizado: 17 de septiembre de 2026 a las 17:20 -
  • Redacción La Prensa
¿Qué se sabe del sospechoso de drogar, abusar y causar la muerte de joven con epilepsia?

Andrea Paola Murcia Martínez (de 23 años) padecía de epilepsia. Murió tras ser raptada, drogada y abusada sexualmente. Médicos indicaron que la droga que le dieron agravó su salud y la llevó a una muerte cerebral.

 Foto: La Prensa

San Pedro Sula, Honduras. La madrugada del 5 de julio de 2025, Andrea Paola Murcia Martínez (de 23 años), una joven que padecía epilepsia, murió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, luego de quedar en coma tras ser raptada, drogada y abusada sexualmente por un individuo.

La tragedia de Murcia Martínez comenzó la tarde del jueves 26 de junio en el sector Camalote Arriba, de El Progreso, Yoro, cuando regresaba a su casa tras visitar a una de sus tías en la colonia Rubí Uno, siempre en la misma localidad.

En el camino, fue interceptada por un individuo, quien, mediante engaños, hizo que se subiera al vehículo que conducía para llevársela, drogarla, ultrajarla sexualmente y luego dejarla tirada en una calle a un kilómetro de la vivienda donde la esperaban su madre y sus hermanos.

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Horas más tarde del rapto, la joven fue encontrada por un vecino entre unos matorrales, convulsionando y con signos de haber sido violada, por lo que de inmediato avisó a sus familiares. Estos, al ver que la muchacha no reaccionaba, decidió llevarla al hospital de El Progreso, donde fue intubada debido a su delicado estado de salud.

El martes 1 de julio, los médicos que atendieron a Andrea Paola la remitieron al hospital Mario Rivas, en la capital industrial, donde la doctora que la atendió les dijo a los familiares que la droga que le dieron le ocasionó graves daños y le provocó muerte cerebral. Pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, murió la madrugada del 5 de julio.

Andrea Murcia fue raptada el 26 de junio de 2025 cuando se dirigía a la casa de su tía. Murió el 5 de julio en el hospital Mario Rivas y, al día siguiente, fue velada por su familia.

Andrea Murcia fue raptada el 26 de junio de 2025 cuando se dirigía a la casa de su tía. Murió el 5 de julio en el hospital Mario Rivas y, al día siguiente, fue velada por su familia.

 (Foto: La Prensa)

Una comunidad indignada

La muerte de Andrea Paola Murcia Martínez provocó indignación en la comunidad de Camalote Arriba, y es que para sus conocidos era una inocente joven y alegre que no merecía el daño que le hicieron.

En sus llamados de justicia, pidieron a la Policía que realizara una investigación en la zona, ya que personas rumoraban sobre la identidad del responsable , a quien describían como un hombre violento que imponía el temor en la comunidad.

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El 6 de julio, día en que la familia doliente veló el cuerpo de la joven, un vecino reveló a LA PRENSA, aunque sin dar mucho detalle, que no era la primera vez que el presunto atacante de Andrea Paola había abusado de una mujer en el sector. Señaló que eran acciones reincidentes, pero que, por temor, ya que el individuo era violento, andaba armado y se drogaba, nadie lo denunciaba.

"Estamos cansados ​​​​ya y no queremos que esto siga ocurriendo. Andrea era una joven que no se metía con nadie, todos la querían. Esperamos que las autoridades actúen porque este hombre es un peligro", dijo un vecino apesarado en esa ocasión.

Reina Isabela Torres, abuela de Andrea Paola, pidió el día del velatorio que se hiciera justicia por la muerte de su nieta.

Reina Isabela Torres, abuela de Andrea Paola, pidió el día del velatorio que se hiciera justicia por la muerte de su nieta.

 (Foto: La Prensa)

Libran orden de captura contra el presunto responsable

Un año y tres meses después del hecho, y luego de las diligencias realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y el Ministerio Público (MP), a través de la Sección de Muerte de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, el caso tomó un nuevo giro esta semana.

Según informaron agentes que trabajan en la investigación, un juez emitió una orden de captura contra el principal sospechoso de la muerte de Andrea Paola. Es acusado de los delitos de homicidio y violación .

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"La investigación ha llevado su proceso. Se tuvo que hacer la exhumación del cuerpo de la joven para recolectar nuevas evidencias, las cuales nos permitieron sustentar la acusación y la responsabilidad que tendría este individuo en la muerte de la muchacha. Gracias a esto, se logró que un juez del juzgado de El Progreso, Yoro, girara la orden de captura", reveló hoy, 17 de septiembre, a LA PRENSA una fuente del Ministerio público.

Añadió que equipos de la DPI buscan al individuo, cuya identidad no revelaron para no entorpecer la captura. "Esperamos tener resultados en las próximas horas, realizar la captura del sospechoso y presentarlo al juzgado competente para que responda por los delitos que se le imputan", finalizó.

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Redacción La Prensa
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