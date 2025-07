Joven con epilepsia muere tras ser drogada y abusada en El Progreso, Yoro

San Pedro Sula

La situación de Andrea empeoró luego de ser ingresada al Mario Rivas . Una doctora que la atendió les dijo a los familiares que la droga que le dieron le ocasionó graves daños y le provocó muerte cerebral. “La doctora me dijo que mi sobrina respiraba y que su corazón funcionaba solo por los aparatos a los que estaba conectada. Dijo que no la desconectaban porque era decisión de Dios llevársela. El sábado (5 de junio) en la noche nos dijeron que había muerto”, recordó acongojada.

Vecinos del sector de El Camalote revelaron, aunque sin dar mucho detalle, que no es la primera vez que el atacante de Andrea Paola abusa de una mujer en el sector. Señalan que son acciones reincidentes, pero que por temor, ya que el individuo es violento, anda armado y se droga, nadie lo denuncia.

“Estamos cansados ya y no queremos que esto siga ocurriendo. Andrea era una joven que no se metía con nadie, todos la querían. Esperamos que las autoridades actúen porque este hombre es un peligro”, dijo un vecino apesarado. Doña Reina Isabela Torres, abuela política de la víctima, expresó entre lágrimas: “Siento mucho dolor saber que ya no la tendremos. Ella era una niña muy cariñosa y ahora ya no veré su sonrisa. Este hecho lo dejamos en manos de Dios, que sea Él quien haga justicia”.