Xiomara Castro se pronuncia tras declaratoria del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, se dirigió este 24 de diciembre al país tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como ganador de las elecciones generales de 2025, en un mensaje marcado por el balance de su gestión y un llamado a la unidad nacional. En un discurso emitido en el marco de las celebraciones navideñas, Castro inició su intervención con un mensaje de esperanza y reconciliación. “Querido pueblo, en esta fecha especial de Navidad y de profunda fe cristiana, les abrazo con amor y con palabras llenas de un espíritu de unidad y esperanza, la cual siempre nos caracteriza como pueblo noble y valiente”, expresó. La mandataria reconoció las dificultades enfrentadas durante su gobierno, al asumir el poder, según dijo, en un contexto de crisis económica, pobreza extrema y criminalidad.

"No ha sido fácil el camino de mi gobierno en estos tres años y once meses, con el país en calamidad económica y extrema pobreza, pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de nuestra historia", señaló. Castro afirmó que su administración logró avances significativos en seguridad y combate al narcotráfico, destacando el reconocimiento de organismos internacionales. "Hoy mi gobierno es reconocido a nivel mundial y cuenta con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza, desarrollo social y productivo", aseguró, citando al Fondo Monetario Internacional, la Cepal y la Cuenta del Milenio de Estados Unidos.

Balance de gestión

Durante su mensaje, la presidenta detalló obras y programas ejecutados durante su mandato, entre ellos la reconstrucción de centros educativos, proyectos hospitalarios y obras de infraestructura vial. “Dejamos un país mejor como lo encontramos. Cinco mil escuelas reconstruidas, siete hospitales en construcción avanzada y dos en licitación, más de dos mil kilómetros de carreteras reparadas”, enumeró. También mencionó programas sociales y económicos, como subsidios, reducción de tarifas eléctricas y apoyo a la producción nacional. “Un millón de personas salidas de la extrema pobreza, matrícula gratis, merienda escolar, mejoras salariales a maestros, médicos y la clase trabajadora”, afirmó. Castro destacó además el fortalecimiento de las finanzas públicas y de las empresas estatales. “Queda reconstruida la Caja Única del Tesoro, un mecanismo de finanzas sanas y eficientes”, sostuvo.

